Станюта на Международной книжной выставке: Любому спортсмену приятно быть вписанным в медальную историю

Новости Беларуси. Среди любителей почитать и Мелитина Станюта. Гимнастка всегда находила время на книгу. А сегодня спортсменка и сама презентует литературную новинку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это книга о Европейских играх, которые пройдут в Беларуси летом. Кстати, на прошлых соревнованиях в Баку Станюта завоевала сразу четыре медали и по праву заняла отдельную страницу в уникальном издании.