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Станюта на Международной книжной выставке: Любому спортсмену приятно быть вписанным в медальную историю

07 февраля 2019 18:06
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Новости Беларуси. Среди любителей почитать и Мелитина Станюта. Гимнастка всегда находила время на книгу. А сегодня спортсменка и сама презентует литературную новинку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Станюта на Международной книжной выставке: Любому спортсмену приятно быть вписанным в медальную историю-1

Это книга о Европейских играх, которые пройдут в Беларуси летом. Кстати, на прошлых соревнованиях в Баку Станюта завоевала сразу четыре медали и по праву заняла отдельную страницу в уникальном издании.

Станюта на Международной книжной выставке: Любому спортсмену приятно быть вписанным в медальную историю-4


Мелитина Станюта, многократный призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике:
Любому спортсмену приятно быть не только вписанным в медальную историю, тем более в такой книге, посвященной первым Европейским играм, где немногие спортсмены вписали свои имена как медалисты. Очень здорово.

Три тысячи литературных километров. Чем удивляет XXVI Международная книжная выставка-ярмарка?

# Белорусские спортсмены # Мелитина Станюта # Фотофакт

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