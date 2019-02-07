«У вас большое будущее». Показываем, как Дарья Домрачева готовит корреспондента СТВ к «Минской лыжне»

Новости Беларуси. «Минская лыжня-2019». Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка, временно занялась тренерской работой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А наш журналист, Алена Сырова, сменила микрофон на винтовку и лыжи.

Алена Сырова, СТВ:

Даша, а можно я вас попрошу мою технику до старта оценить?

Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:

Уже совсем неплохо, учитывая, что шестой день на лыжах. У вас большое будущее!

Именно так, вне зависимости от опыта, к самому масштабному старту любителей биатлона готовятся участники «Минской лыжни». Уже 9 февраля им предстоит пройти дистанцию в 3,6 километра с двумя огневыми рубежами. Гонка пройдет в формате эстафеты. Среди участников – именитые спортсмены, политики, артисты – всего более 3 тысяч человек.