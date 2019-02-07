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«У вас большое будущее». Показываем, как Дарья Домрачева готовит корреспондента СТВ к «Минской лыжне»

07 февраля 2019 17:36
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Новости Беларуси. «Минская лыжня-2019». Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка, временно занялась тренерской работой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А наш журналист, Алена Сырова, сменила микрофон на винтовку и лыжи.

«У вас большое будущее». Показываем, как Дарья Домрачева готовит корреспондента СТВ к «Минской лыжне»-1

Алена Сырова, СТВ:
Даша, а можно я вас попрошу мою технику до старта оценить?

«У вас большое будущее». Показываем, как Дарья Домрачева готовит корреспондента СТВ к «Минской лыжне»-4

Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:
Уже совсем неплохо, учитывая, что шестой день на лыжах. У вас большое будущее!

«У вас большое будущее». Показываем, как Дарья Домрачева готовит корреспондента СТВ к «Минской лыжне»-7

«У вас большое будущее». Показываем, как Дарья Домрачева готовит корреспондента СТВ к «Минской лыжне»-9

Именно так, вне зависимости от опыта, к самому масштабному старту любителей биатлона готовятся участники «Минской лыжни». Уже 9 февраля им предстоит пройти дистанцию в 3,6 километра с двумя огневыми рубежами. Гонка пройдет в формате эстафеты. Среди участников – именитые спортсмены, политики, артисты – всего более 3 тысяч человек.

«У вас большое будущее». Показываем, как Дарья Домрачева готовит корреспондента СТВ к «Минской лыжне»-12

Наш телеканал представят сразу два новоиспеченных спортсмена, в том числе и генеральный директор СТВ – Игорь Луцкий.

«Новичкам важно почувствовать себя уверенно на лыжах». Домрачева дала советы накануне «Минской лыжни»

Всё, что осталось за кадром яркого спортивного праздника, расскажем и покажем в итоговой программе «Неделя» в воскресенье, 10 февраля, в 19.30.

«У вас большое будущее». Показываем, как Дарья Домрачева готовит корреспондента СТВ к «Минской лыжне»-15

«У вас большое будущее». Показываем, как Дарья Домрачева готовит корреспондента СТВ к «Минской лыжне»-17

«У вас большое будущее». Показываем, как Дарья Домрачева готовит корреспондента СТВ к «Минской лыжне»-19

«У вас большое будущее». Показываем, как Дарья Домрачева готовит корреспондента СТВ к «Минской лыжне»-21

«У вас большое будущее». Показываем, как Дарья Домрачева готовит корреспондента СТВ к «Минской лыжне»-23

«У вас большое будущее». Показываем, как Дарья Домрачева готовит корреспондента СТВ к «Минской лыжне»-25

# Минская лыжня # Дарья Домрачева # Алена Сырова # Фотофакт

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