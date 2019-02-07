Три тысячи литературных километров. Чем удивляет XXVI Международная книжная выставка-ярмарка?

Новости Беларуси. Что читают белорусы и как звучит Янка Купала на русском языке, чем удивляет книжная выставка-ярмарка, которая сейчас проходит в Минске? Для ценителей литературы – это настоящее событие. На выставке представлены последние новинки и редкие исторические экземпляры, которые доступны для просмотра только в эти дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, сегодня состоялась презентация уникальных изданий, которые рассказывают о предстоящих Европейских играх. Их пока нет в свободной продаже, так что это эксклюзив для посетителей выставки. А наши знаменитые спортсмены рассказали о литературных новинках.

Это сонет Янки Купалы, который впервые звучит на русском языке. Белорусскую классику перевел современный поэт Максим Замшев. За месяц осилил 12 сонетов. Впереди перевод еще восьми литературных шедевров. Говорит, нелегкое это дело. Классика требует особого подхода.

Максим Замшев, поэт, главный редактор «Литературной газеты» (Россия):

Нужно, чтобы это было красиво на русском языке. Ведь есть разные моменты, например, длинная рифмовка: «вера, сякера, химера» – у Купалы. Ну, «вера» и «химера» по-русски понятно, а вот «сякера» – это топор. И сделать рифму фактически невозможно. Приходится искать варианты.

Автор переводов отмечает: такая литература звучит одинаково хорошо на разных языках. Кстати, общий язык на Международной книжной выставке в Минске нашли представители почти из четырех десятков стран. «Я потрясена. Очень много писателей»: что говорят посетители и участники Минской книжной ярмарки От новинок до редких исторических экземпляров. Площадь выставки – около 3 тысяч квадратных и литературных километров.

Ольга Коршун, корреспондент:

Традиционно Беларусь лидирует в рейтинге самых читающих стран СНГ. По этому показателю мы опережаем Россию, Украину и Азербайджан. Каждый день книгу в руках держат примерно 18 % наших соотечественников. Что ж, похвально и вполне объяснимо. В нашей стране зародилось книгопечатание в Восточной Европе. До сих пор мы в тренде дел мировой литературы.

Кроме книги о спортивных достижениях Беларуси, к Европейским играм выпустили путеводитель. Он поможет туристам разобраться в культурной жизни нашей страны. Станюта на Международной книжной выставке: Любому спортсмену приятно быть вписанным в медальную историю

Первую партию этих изданий получили посольства в полусотне европейских государств. Издания ко II Европейским играм презентовали на Международной книжной ярмарке в Минске А на этой презентации буквально листали страницы нашей истории. Уникальное издание рассказывает о княжеском роде Витгенштейнов.

Это потомки Радзивиллов, которые владели землями на территории современной Беларуси, Литвы и России. Работа, объединившая экспертов из разных стран, точно не канет в литературную лету.

Иоланта Раджуневич, директор Дирекции региональных парков (Литва):

Даже приехав на презентацию книги, я уже имею 20 заказов и 20 человек, которые ждут и хотят почитать. Нам важно, что моменты знаний сложились в одну историческую цепь про династию Витгенштейнов.

Ближе и понятнее в эти дни стала и поэзия Востока. Стихи азербайджанских авторов перевели на белорусский язык. Любовная лирика, стихи о Баку и культуре этой страны – эта антология стала откровением для белорусских читателей.

Яшар Алиев, руководитель аппарата Центра переводов при Кабинете министров Азербайджана:

Эта книга будет встречена с интересом. Здесь весь обзор азербайджанской поэзии. Понятно, кто будет читать эту книгу и узнавать азербайджанскую поэзию до глубины.