«Сражаться за каждый гейм». Азаренко пробилась в 1/8 финала открытого чемпионата Австралии

Хотя начало поединка не предвещало для белоруски ничего оптимистичного. Виктория играла без огня и безвольно уступила первый сет со счетом 1:6. Во второй партии Азаренко навязала свою игру оппонентке и выиграла – 6:2. В третьем сете американка выглядела потерянной, а Виктория спокойно и уверенно довела матч до победы – 6:1.

Виктория Азаренко, белорусская теннисистка:

Мэдисон играла очень хорошо с самого начала года. Она была в полуфинале в прошлом году, поэтому я знаю, что на этом турнире она чувствует себя комфортно. У меня сегодня было чувство, что я немного тороплю события. Слишком спешу. Я не могла найти свой ритм. Но рада, что у меня получилось сражаться за каждый гейм. Я искала свой ритм, свою игру, и в итоге все наладилось. Мэдисон – отличный игрок, отличный друг. И я уверена, что мы проведем еще много матчей.