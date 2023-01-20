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«Сражаться за каждый гейм». Азаренко пробилась в 1/8 финала открытого чемпионата Австралии

20 января 2023 15:01
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Белоруска Виктория Азаренко пробилась в 1/8 финала открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наша спортсменка прервала семиматчевую победную серию прошлогодней полуфиналистки турнира американки Мэдисон Киз.

«Сражаться за каждый гейм». Азаренко пробилась в 1/8 финала открытого чемпионата Австралии-1

Хотя начало поединка не предвещало для белоруски ничего оптимистичного. Виктория играла без огня и безвольно уступила первый сет со счетом 1:6. Во второй партии Азаренко навязала свою игру оппонентке и выиграла – 6:2. В третьем сете американка выглядела потерянной, а Виктория спокойно и уверенно довела матч до победы – 6:1.

«Сражаться за каждый гейм». Азаренко пробилась в 1/8 финала открытого чемпионата Австралии-4

Виктория Азаренко, белорусская теннисистка:
Мэдисон играла очень хорошо с самого начала года. Она была в полуфинале в прошлом году, поэтому я знаю, что на этом турнире она чувствует себя комфортно. У меня сегодня было чувство, что я немного тороплю события. Слишком спешу. Я не могла найти свой ритм. Но рада, что у меня получилось сражаться за каждый гейм. Я искала свой ритм, свою игру, и в итоге все наладилось. Мэдисон – отличный игрок, отличный друг. И я уверена, что мы проведем еще много матчей.

«Сражаться за каждый гейм». Азаренко пробилась в 1/8 финала открытого чемпионата Австралии-7

В матче 1/8 финала соперницей Виктории Азаренко станет китаянка Чжу Линь, которая 20 января в матче 1/16 финала одолела шестую ракетку мира гречанку Марию Саккари – 7:6, 1:6, 6:4.

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# Теннис # Виктория Азаренко # Мэдисон Киз # Мария Саккари # Линь Чжу # Фотофакт

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