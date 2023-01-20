Вера Лапко – четвертьфиналистка теннисного турнира серии ITF в США. В поединке второго круга наша спортсменка хоть и с трудом, но все же взяла верх над американкой Карианн Пьер-Луис, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Вера Лапко – четвертьфиналистка теннисного турнира серии ITF в США. В поединке второго круга наша спортсменка хоть и с трудом, но все же взяла верх над американкой Карианн Пьер-Луис, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Девушки сражались на протяжении более двух часов. В итоге белоруска победила – 4:6, 6:3, 6:2. Путевку в полуфинал Лапко оспорит с представительницей Польши Катажиной Кавой.
Подписывайтесь на нас в Telegram!