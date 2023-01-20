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Вера Лапко – четвертьфиналистка теннисного турнира серии ITF в США

20 января 2023 14:59
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Вера Лапко – четвертьфиналистка теннисного турнира серии ITF в США. В поединке второго круга наша спортсменка хоть и с трудом, но все же взяла верх над американкой Карианн Пьер-Луис, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вера Лапко – четвертьфиналистка теннисного турнира серии ITF в США-1

Девушки сражались на протяжении более двух часов. В итоге белоруска победила – 4:6, 6:3, 6:2. Путевку в полуфинал Лапко оспорит с представительницей Польши Катажиной Кавой.

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# Теннис # Вера Лапко # Карианн Пьер-Луис # Катажина Кава # Фотофакт

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