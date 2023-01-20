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Баскетбол. «Самара» обыграла «Минск» в матче Единой лиги ВТБ

20 января 2023 15:00
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Баскетбольный клуб «Минск» вновь оступился в Единой лиге ВТБ. На сей раз подопечные Ростислава Вергуна на выезде не совладали с «Самарой», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетбол. «Самара» обыграла «Минск» в матче Единой лиги ВТБ -1

Белорусы неплохо начали и даже забрали первую четверть. Но хозяева площадки тут же реабилитировались и победили с большим отрывом. Третий отрезок вновь остался за «Минском». А в четвертом сильнее были россияне. В итоге поражение – 71:78. Таким образом, регулярный чемпионат наш представитель завершил только с одной викторией. Сейчас дружины разделились на две шестерки по силам. Матчи второго этапа будут сыграны с 28 января по 26 марта.

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# Баскетбол # Ростислав Вергун # Фотофакт

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