Баскетбол. «Самара» обыграла «Минск» в матче Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб «Минск» вновь оступился в Единой лиге ВТБ. На сей раз подопечные Ростислава Вергуна на выезде не совладали с «Самарой», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы неплохо начали и даже забрали первую четверть. Но хозяева площадки тут же реабилитировались и победили с большим отрывом. Третий отрезок вновь остался за «Минском». А в четвертом сильнее были россияне. В итоге поражение – 71:78. Таким образом, регулярный чемпионат наш представитель завершил только с одной викторией. Сейчас дружины разделились на две шестерки по силам. Матчи второго этапа будут сыграны с 28 января по 26 марта.