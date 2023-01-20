«Витебск» победил «Юность» в чемпионате Беларуси по хоккею

Новости Беларуси. «Витебск» победил «Юность» в центральном матче игрового вечера чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. «Витебск» победил «Юность» в центральном матче игрового вечера чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Счет был открыт в первом периоде. Отличились северяне. Во втором отрезке дружины по разу огорчили друг друга. А в третьем вновь забросил «Витебск». Так и закончили – 3:1. Данная виктория позволила «медведям» подтянуться к лидирующей группе. А вот «Юность» упустила возможность нагнать «Неман».
Из других результатов следует отметить волевую викторию «Локомотива», который дважды уступал, но все равно стал сильнее.
Подписывайтесь на нас в Telegram!