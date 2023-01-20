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«Витебск» победил «Юность» в чемпионате Беларуси по хоккею

20 января 2023 15:01
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Новости Беларуси. «Витебск» победил «Юность» в центральном матче игрового вечера чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Витебск» победил «Юность» в чемпионате Беларуси по хоккею-1

Счет был открыт в первом периоде. Отличились северяне. Во втором отрезке дружины по разу огорчили друг друга. А в третьем вновь забросил «Витебск». Так и закончили – 3:1. Данная виктория позволила «медведям» подтянуться к лидирующей группе. А вот «Юность» упустила возможность нагнать «Неман».

«Витебск» победил «Юность» в чемпионате Беларуси по хоккею-4

Из других результатов следует отметить волевую викторию «Локомотива», который дважды уступал, но все равно стал сильнее.

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# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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