«Спортсмену расслабляться вообще нельзя». Вячеслав Дурнов о подготовке к Токио и престиже белорусского спорта

Новости Беларуси. В итоговой «Неделе спорта» 2019 года в гостях первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Вячеслав Дурнов. В 2019 больше всего запомнились Европейские игры и матч Европа-США Кристина Момот, СТВ:

Скажите, какие турниры в этом году вам больше всего запомнились?

Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Если подводить такой итог – конечно, Европейские игры. Там было очень много интересных и знаковых соревнований и турниров. В принципе, было очень занимательно смотреть на баскетбол 3х3. Чем занимательно? Потому что наша команда очень хорошо шла вперед по сетке турнирной, что, конечно, привлекало зрителей. Гребля на байдарках и каноэ фееричная была, можно сказать. Что творилось на «Минск-Арене», когда мы смотрели гимнастику, гимнастические виды спорта? Представляете, 15-тысячная «Минск-Арена», и она заполнялась. Потому что, опять же, это было качественно сделанное интересное турнирное мероприятие. И художественная гимнастика, и спортивная гимнастика – все смотрелось просто замечательно. Если брать другие мероприятия этого года, то, конечно, матчевая встреча США-Европа. Впервые. Дебют Европейской и Международной федераций легкой атлетики, и он состоялся в Минске. Я считаю, что, в общем-то, не комом прошел этот блин. Получилось довольно интересно. Уверен, что второй матч, который также будет проходить в Минске в связи с тем, что в Америке в тот год будут проводиться крупные турниры, попросила Международная федерация нас еще раз принять, я думаю, что тоже будет очень интересно. Тем более, что мы уже опытные. Мы в этом году завоевали на крупных международных соревнованиях 846 медалей, это рекорд Виталий Гурков, СТВ:

А как в общем вы оцениваете 2019 год для белорусского спорта? Вячеслав Дурнов:

Этот год предолимпийский, и каждый проверял свои силы. Каждый спортсмен, каждая сборная. Мы в этом году завоевали на крупных международных соревнованиях 846 медалей, что является в принципе рекордом. Виталий Гурков:

На 146 больше, чем в 2018 году. Вячеслав Дурнов:

Да, рекордным. Но даже если мы уберем то, что в этом году были Европейские игры и 68 наших медалей вычтем из этой суммы, то все равно это будет рекорд для спортивной отрасли. Это говорит о том, что потенциал нашей сборной команды всей, всего спорта очень большой. Но есть еще куда стремиться, куда расти.

Спортсмену расслабляться вообще нельзя Кристина Момот:

Это хорошо или перед Олимпийскими играми лучше было бы так затаиться и выдать всю свои силу непосредственно на Играх, а сейчас расслабиться, отдохнуть и накопить силы? Вячеслав Дурнов:

Спортсмену расслабляться вообще нельзя. Лично мое убеждение, так сказать из своей спортивной практики – то, что в спорте очень важна стабильность выступления. Каждый спортсмен должен себя проверять, делать срез на определенного вида соревнованиях. В любом случае предолимпийский этот срез показывает, что потенциал у ребят есть. Цилинская об ожиданиях от Олимпиады в Токио: «Сейчас команда такая, которая хочет выигрывать» Нельзя бояться этих турниров. Может быть, где-то тактически пропустить определенные турниры, но необходимо делать такие срезы. Это как прикидки. Ты сам для себя должен посмотреть, можешь ли ты себя преодолеть в первую очередь. Даже не соперника, себя. Тактика у всех разная, но бояться того, что ты где-то показался, не стоит. Мы рассчитываем, что порядка 100-120 лицензий будем иметь Кристина Момот:

Вячеслав Викторович, давайте вы сейчас поделитесь актуальной информацией по поводу количества олимпийских лицензий. В начале ноября их было 63. Что-то поменялось? Вячеслав Дурнов:

Поменялось. Сейчас у нас 66 лицензий. Это 14 видов спорта, 54 дисциплины. Отбор будет продолжаться до июня включительно в отдельных видах спорта. Мы рассчитываем, что порядка 100-120 лицензий будем иметь. Есть хорошие перспективы практически у всех.

Мода, новшества – это хорошо, но сейчас, я считаю, нужно опираться все-таки на традиции Виталий Гурков:

В последнее время наметилась тенденция, скажем так, замещения олимпийских видов нетрадиционными. Карате, софтбол, брейк-данс, скейтбординг – постоянно какие-то виды добавляются. Но в то же время сокращаются весовые категории в борьбе, в тяжелой атлетике, убираются дистанции в гребле. Что мы будем делать? Мы будем следить за новыми тенденциями или сосредоточимся на тех дисциплинах, в которых у нас традиционно сильная школа? Вячеслав Дурнов:

В принципе, новые виды спорта появляются в довольно богатых странах, которые имеют возможность, так сказать, распылять свои силы и средства на определенные новшества. Виталий Гурков:

Тем не менее, может быть у нас есть какие-то дарования? Вячеслав Дурнов:

Естественно, мы будем следить за всем, что развивается у нас в республике. Если это будет какое-то массовое движение, то, конечно же, в свою очередь они поддержку получат государства. Но я понимаю, что надо еще выйти на определенный уровень в любом случае. Это дорога нелегкая и не такая простая. Я все-таки сторонник того, что традиции в виде спорта – это очень важная и необходимая вещь. Традиция вида спорта выражается в чем? Это специалисты, тренеры, фанаты своего дела. Если это есть, то, конечно, вид спорта будет развиваться и двигаться. Мода, новшества – это все хорошо, но в данный момент я считаю, что нам нужно опираться все-таки на традиции.

Мы на 70 % увеличиваем в этот предолимпийский цикл пробы наших спортсменов и абсолютно прозрачно работаем с ВАДА Кристина Момот:

Очередной допинговый скандал сейчас оставил Россию за бортом Олимпиады – туда могут быть допущены только «чистые» спортсмены, которые получили специальные допуски от МОК. Не могут ли в отношении белорусских спортсменов совершить подобные действия? Прецедент уже был, вспомнить хотя бы полицейскую операцию против гребцов во Франции. Как мы будем защищаться, если что? Российские спортсмены не смогут выступать на Олимпиадах и ЧМ под своим флагом Вячеслав Дурнов:

Самая главная защита – это «чистота» спортсменов. В любом случае, если будут какие-либо провокации, их можно решать в судебном порядке. Но если ты уверен в своей правоте, если ты знаешь, что ты абсолютно «чистый» спортсмен, то можно бороться за свое имя. Мы таких примеров уже знаем довольно много. Как белорусские спортсмены проходят допинг-контроль Сейчас вся работа настроена на то, чтобы все-таки исключить все возможные варианты даже мыслить на эту тему. У нас сейчас работает наше Национальное антидопинговое агентство. Мы на 70 % увеличиваем в этот предолимпийский цикл пробы наших спортсменов и абсолютно прозрачно работаем с ВАДА. Сейчас принято решение, что никакой самодеятельности тут быть не может. Через Республиканский центр спортивной медицины будет проводиться вся закупка, это все будет отслеживаться и нашим Антидопинговым агентством. Всевозможные БАДы и так далее – все будет только централизованной закупки.

Виталий Гурков:

Как проходит подготовка наших олимпийцев? Я вот знаю, что россияне предлагали нашим олимпийцам пройти подготовку, какие-то сборы во Владивостоке. Предложение остается в силе? И вообще, надо ли нам это? Вячеслав Дурнов:

То, что некоторые сборные 100 % воспользуются хорошими отношениями нашего Президента и губернатора Приморского края Олега Николаевича Кожемяко и, возможно, используют базы спортивные – уже есть такие предпосылки. Легкая атлетика видит конечную точку подготовки в Приморском крае. Стрелки из лука уже говорили: да, скорее всего мы воспользуемся этим. Но, скажем так, в тактику подготовки вмешиваться, наверное, не стоит, она уже разработана. А вот помочь сборной, если кто-то решит – в этом вопросов нет. Обновленные к Токио составы – это боевой костяк и на Париж, как мы понимаем Кристина Момот:

С Токио уже все более или менее ясно. Но ведь на Токио жизнь не заканчивается. В некоторых видах спорта прямо сейчас идет смена поколений, в других она вот-вот начнется. Скажите, у олимпийцев есть скамейка запасных? И смотрит ли Министерство спорта и туризма в Париж? Вячеслав Дурнов:

Смотрит конечно. Обязательно смотрим. И Министерство спорта, и федерации видов спорта, и непосредственно национальные команды. Очень обновились составы и к Токио. В принципе, эти обновленные составы – это боевой костяк и на Париж, как мы понимаем. У нас действительно очень талантливая молодежь, которая показывает это тем, что из тех медалей, о которых я говорил вначале (846), больше 50 % завоеваны юниорами, юношами и так далее. Это наша молодежь, которая уверенно идет вперед.

Можно назвать фамилии. Алистратова Анастасия – спортивная гимнастика. Мы видим, что она и сейчас, и перспектива у нее очень хорошая. Те же Горносько Алина, Салос Анастасия. Художественная гимнастика. Гребля на байдарках и каноэ, у них там целая скамейка запасных. Легкая атлетика – практически омолодившаяся сборная, и еще у них есть хороший такой запас. Анастасия Шкурдай: в Токио буду удивлять саму себя, а не кого-то Мы видим, как сейчас наши 16-летние, та же Шкурдай Анастасия, уже, в принципе, на Европе себя чувствуют очень уверенно. А ведь это еще самый расцвет. Все впереди, можно сказать. Мы приближаемся к самоокупаемости, в принципе, во многих видах спорта Виталий Гурков:

Многие председатели федераций отмечали, что появление безвиза помогло в раскрутке наших соревнований. К нам стали охотнее ехать из-за рубежа. Министерство планирует работу в этом направлении? Вячеслав Дурнов:

Конечно. Безвизовый режим – это одно. Второе – качество наших спортивных объектов, которые, в принципе, позволяют провести соревнования самого высокого уровня. Ну а то, что спортсменам не нужно заранее какие-то визовые вопросы решать – это 100 % большой плюс. Предложений много, предложения разные – от шахматной олимпиады до практически всех кубковых мероприятий и так далее. Надо выходить обязательно на самоокупаемость данных мероприятий. Виталий Гурков:

Для нас сейчас это больше престиж страны или мы уже приближаемся к этой самоокупаемости?