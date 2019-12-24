«За Токио мы спокойны». Санкович и Герасименя поделились впечатлениями о новой олимпийской форме

Пожелания для дизайнеров озвучили сами спортсмены: кроме презентабельного вида костюмы должны быть максимально практичными. В результате из нескольких коллекций были выбраны три, одна из которых и станет базовой для создания образов белорусских олимпийцев.

Ксения Санкович, призер Олимпийских игр в Лондоне и Пекине по художественной гимнастике:

Приятно как спортсменкам, и как девушкам тоже, что главе государства понравились наши костюмы, которые мы презентовали. Нам самим тоже. Я их, например, вижу уже не в первый раз, глаз уже к ним привык, и мы уже с ними свыклись. Попробовали не только парадные костюмы, и тренировочные, и одежду для олимпийской деревни, в которой спортсмены будут ходить. Все очень достойного уровня.

Наши белорусские производители очень достойно себя показали, когда подготовили форму к Европейским играм. То есть мы уже попробовали, что они могут делать это классно, и поэтому за Токио мы спокойны.