Игрок «Цмоков» о проигрыше ЦСКА в Единой лиге ВТБ: «С боевым настроением сражаемся в каждой игре»

Дома «драконы» начали уверенно: первую четверть завершили ничьей – 18:18, а к середине встречи уже вели с преимуществом в 10 очков. Однако уже во второй половине матча силы изменились: «армейцы» набирали обороты и догоняли, в то время как «Цмоки» пытались удержаться на лидирующих позициях. К концу заключительной четверти ЦСКА вырвался вперед и по итогу выиграл – 94:91.

Максим Салаш, форвард БК «Цмоки-Минск»:

Возможно, где-то опыта не хватило, где-то сил не хватило, возможно, уверенности в концовке взять ответственность в свои руки и закончить игру.

С боевым настроением сражаемся в каждой игре. Даже несмотря на поражение считаю, что мы сегодня очень достойно играли. Конечно, обидно, что не получилось добыть победу. Но я считаю, что мы можем сегодня с поднятой головой выходить сегодня.