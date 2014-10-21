Спортсмена Писториуса осудили на пять лет за убийство подруги

Новости ЮАР. Эта история взбудоражила мир спорта зимой 2013 года. Южноафриканский легкоатлет-ампутант Оскар Писториус убил свою подругу Реву Стенкамп, якобы приняв ее за грабителя и сделав несколько выстрелов в запертую дверь туалета. Девушка получила травмы, несовместимые с жизнью.

Весь мир больше года, затаив дыхание, следил за судебными тяжбами.

Оскар рассказывал, что ночью услышал шум из туалета и, подумал, что кто-то пробрался в дом, четыре раза выстрелил сквозь дверь. После чего крикнул Риве, чтобы она вызвала полицию. Когда же атлет вернулся в спальню и увидел, что девушки нет в постели, он включил свет, надел протезы, взял крикетную биту и стал выламывать дверь в туалет.

В сентябре Писториус был признан виновным в непредумышленном убийстве своей девушки. По закону, сторона Писториуса имела право подать апелляцию в течение 14 дней.

И вот сегодня, 21 октября, суд вынес окончательный приговор: Писториус приговорен к пяти годам тюремного заключения за убийство Ревы Стенкамп.

Токозиле Масипа, судья:

Оскар Писториус признан виновным в убийстве, срок заключения составляет пять лет.

Также легкоатлет получил три года условного срока за хранение и неосторожное обращение с огнестрельным оружием.

Поступок Писториуса шокировал жителей ЮАР. Напомним, легкоатлета считали национальным героем.

Впрочем, Оскар известен и во всем мире как спортсмен без ног, который, несмотря ни на что достигает высот в спорте (смотрите видео).

Вместо ног у южноафриканца Оскара Писториуса – пластиковые протезы. Однако это не мешало ему профессионально заниматься бегом: в 2011 году он выступил на чемпионате мира по легкой атлетике, а спустя год сумел пробиться и на Олимпиаду.

Жизнь Оскара, называют жизнью вопреки, а не благодаря. Blade Runner («бегущий по лезвию бритвы»), так прозвали его поклонники.

Комментаторы олимпийского забега в Лондоне поражались: Писториус развивает такую скорость, которая дает ему возможность соревноваться с лучшими атлетами мира.

Оскар появился на свет без малоберцовых костей. Когда ему было 11 месяцев, врачи ампутировали ноги. Родители мальчика не сдались и приложили огромные усилия для того, чтобы ребенок не утратил веру в жизнь. Для него изготовили специальные протезы, на которых он вначале учился ходить, потом бегать, а потом и лазить по заборам. Сначала он учился ходить и бегать на обычных протезах, а в 2005 году у него появились новые «ноги» из карбона за $30 тыс. Это и стало стимулом для того, чтобы заниматься спортом на профессиональном уровне. Подробнее читайте здесь.



Трагедия 2013 года разделила жизнь великого спортсмена на «до» и «после».

Максимальный срок, который грозил Писториусу – 15 лет, однако судья приняла во внимание физическое состояние осуждённого и его заслуги перед обществом.

Преданные поклонники Писториуса уверены: у него хватит сил, чтобы еще вернуться в мир высоких достижений.