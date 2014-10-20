23-летний футболист умер, неудачно исполнив сальто на поле

Новости Индии. Трагичный случай произошел 14 октября на чемпионате Индии по футболу.

23-летний Питер Бьяксангзуала, футболист клуба «Вифлеем Венгтланг», обрадовался забитому голу, попытался сделать сальто, но упал на голову и сломал позвоночник (смотрите видео).

Футболиста госпитализировали, в течение нескольких дней Питер находился в коме.

19 октября его состояние резко ухудшилось. Молодой человек скончался в больнице.

Напомним, несколько месяцев назад еще одна трагедия потрясла мир футбола. 24-летний камерунский футболист погиб от брошенного с трибуны камня. Подробности читайте здесь.