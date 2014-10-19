16-летний школьник из Мстиславля стал двукратным чемпионом мира по кикбоксингу

Новости Беларуси. 16-летний школьник из Мстиславля завоевал на чемпионате мира золотую медаль. Юный спортсмен выступал на мировом первенстве в составе национальной сборной Беларуси. Свой чемпионский титул Николай Сведомский посвятил родному городу.

Местная детвора внимает каждому слову старшего товарища. И неудивительно: теперь авторитет 11-классника Николая Сведомского — непререкаемый. На днях парень стал чемпионом мира по кикбоксингу.

Роман Казаков:

Коля – настоящий пример. Глядя на него, можно понять, что нужно заниматься спортом.

За эти высокие награды (золотую медаль и кубок) Николаю пришлось серьезно попотеть. Оспаривать звание сильнейшего в итальянский город Римини приехали представители из 60 стран.

Николай Сведомский, чемпион мира по кикбоксингу среди юниоров:

Большая конкуренция, особенно со стороны России. У них хорошая, большая команда.

Мстиславский спортсмен выступал на мировом первенстве в составе национальной сборной Беларуси. Кроме «золота» Николая Сведомского в ее игровом активе – три бронзовые медали. Свою безоговорочную победу юный чемпион посвятил родному городу.

Строгая диета. Ежедневные тренировки минимум по два часа. Накануне серьезных соревнований кикбоксерам приходится особенно несладко. Но оно того стоит, когда добиваешься высоких результатов и поднимаешься на пьедестал.

Несмотря на юный возраст, Николай уже дважды мастер спорта и дважды чемпион мира.

Спортивный потенциал в маленьком мальчике был виден уже в 6 лет, говорит тренер Николая Валерий Филипенко.

Валерий Филипенко, тренер:

С первых занятий было понятно, видно, что мальчик хочет заниматься, целеустремленный. Готов был оставаться после тренировок. Тренировался до закрытия зала.

Высокие результаты даются тяжёлым трудом, признается Николай. Профессиональный спорт — это почти как армия: строгие режим и дисциплина, поддержание хорошей физической формы и неукоснительно соблюдение диеты.

Николай Сведомский, чемпион мира по кикбоксингу среди юниоров:

Становлюсь на весы я регулярно. Утром и вечером. Когда ты готовишься к соревнованиям, тебе нужно войти в определенные весовые категории. Если у тебя лишний вес, можешь садиться на диету, воду не пить. Как хочешь, но тебе надо войти в этот вес.

Пример Николая еще раз доказывает: вовсе не обязательно иметь в наличие новейшие спортивные комплексы и отличные условия для тренировок. Как говорит тренер чемпиона: дети везде одинаковые, их просто нужно заметить и заинтересовать.