Занятия в детских спортивных секциях в Минске: сколько стоят?

Новости Беларуси. О ценах на тренировки и есть ли школы, где занятия спортом проходят бесплатно, рассказали в программе «Большой город».

Андрей Патеев, первый заместитель начальника управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Есть такие виды спорта, где, действительно, популярны, где у нас группы начальной подготовки практически все на платной основе. Это такие виды спорта, как хоккей, фигурное катание. Если о порядке цифр говорить, то фигурное катание – порядка 150 рублей в месяц. Если 24 занятия – туда входит и хореография, и занятия на льду. 38 рублей в месяц – это занятия по хоккею, то есть, по обучению элементам, скажем так, хоккея. Если мы берём такой вид спорта, как, скажем, художественная гимнастика, то порядка 63 рублей стоит занятие – 12-13 занятий в месяц – стоит, чтобы ребёнок занимался в группах начальной подготовки. Есть, конечно, виды спорта, где набор проходит бесплатным образом, то есть, это – не самые популярные виды спорта. Скажем, не сильно развивается у нас, в городе Минске, тяжёлая атлетика, то есть, это такой вид спорта специфический.

Такие традиционные олимпийские виды единоборства, как греко-римская, вольная борьба, дзюдо – это занятия, в принципе, на бесплатной основе.

Есть группы, скажем, тхэквондо, карате – там где, наверное, группы можно так разделить, скажем так, где-то есть на платной основе, где-то занимаются бесплатно. Слава Богу, что у нас есть хороший выбор в городе Минске, куда пойти и чем заняться. То есть, можно заниматься и платно, как говорится, каким-нибудь эксклюзивным видом спорта и можно заниматься совершенно бесплатно.