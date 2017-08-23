Андрей Патеев: «Спортивных школ, может быть, достаточно, но именно бассейнов, наверное, не совсем»

Новости Беларуси. Надо ли строить в Минске новые бассейны, рассказали в программе «Большой город».

Андрей Патеев, первый заместитель начальника управления спорта и туризма Мингорисполкома:

По статистике, на 1 января 2017 года в городе Минске – 202 бассейна. Это 41 бассейн стандартный, 60 бассейнов нестандартных, остальные там бассейны находятся в общеобразовательных школах. Если брать по спортивным школам – это у нас в городе Минске 5 спортивных школ и 1 центр по водным видам спорта, который культивирует плавание. В центре, помимо плавания, там ещё есть такой вид спорта, как прыжки в воду. Поэтому, в принципе, для занятий – самих школ, может быть, достаточно, но именно бассейнов, наверное, не совсем достаточно.

Поэтому есть у нас поручение, в принципе, в каждом районе города Минска построить по бассейну.

И вот первый бассейн откроется в микрорайоне «Дружба» – там же будут заниматься дети плаванием, группы набора будут проходить. И, конечно же, одним из, скажем так, условий – то, что жители района смогут получать там оздоровительные процедуры, они могут там поплавать. В принципе, поэтому, я думаю, что в начале сентября, к Дню города, этот бассейн будет открыт.