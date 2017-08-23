С какого возраста можно отдавать ребенка в спортшколу?

Новости Беларуси. Какие есть ограничения по принятию детей в секции, рассказали в программе «Большой город».

Андрей Патеев, первый заместитель начальника управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Ограничения, в любом случае, есть. И по состоянию здоровья. Есть возрастные ограничения. Если мы берём программу по какому-то виду спорта, то там, соответственно, вот, если мы говорим о ранней специализации: гимнастикой – художественной и спортивной – мы можем заниматься с 5 лет.

А там футболом, хоккеем – с 7.

Гребля – это 10-12 лет. И борьба – 10-12 лет. То есть, уже более поздняя специализация. То есть, ограничения, в любом случае, есть. А по количеству занимающихся – в каждой школе, наверное, есть план комплектования.