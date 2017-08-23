В Минске не хватает детских тренеров по лёгкой атлетике

Новости Беларуси. В каких видах спорта ощущается нехватка наставников, рассказали в программе «Большой город».

Андрей Патеев, первый заместитель начальника управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Я могу сказать, что, в принципе, в основном, в таких видах спорта, как мы говорим, востребованных – как теннис, плавание, футбол, хоккей – с тренерами, преподавателями проблем точно нет.

Но, если говорить о таких видах спорта, где не хватает, то это, возможно, лёгкая атлетика, настольный теннис.

Хотелось бы, может быть, побольше тренеров, преподавателей, чтобы в этих видах спорта расширить возможности.

Олег Степанюк, СТВ:

Расширить возможности детям заниматься вот этими видами спорта.