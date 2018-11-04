Футболисты БАТЭ в 15-й раз стали чемпионами Беларуси

Новости Беларуси. 4 ноября БАТЭ в 15-й раз в истории стал чемпионом страны, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Клуб выигрывает чемпионат 13-й раз подряд, последний раз борисовчане не были чемпионами в 2005-м году.

Евгений Берёзкин, игрок ФК БАТЭ:

Это фантастика. Это то, ради чего мы живем. Ради чего играем.

Бага об очередном титуле БАТЭ: «Прекрасно понимаем, кого на этом поле не хватает, чтобы разделить эту радость»

Как это было? Смотрите фото: