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Футболисты БАТЭ в 15-й раз стали чемпионами Беларуси

04 ноября 2018 21:14
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Новости Беларуси. 4 ноября БАТЭ в 15-й раз в истории стал чемпионом страны, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Клуб выигрывает чемпионат 13-й раз подряд, последний раз борисовчане не были чемпионами в 2005-м году.

Футболисты БАТЭ в 15-й раз стали чемпионами Беларуси-1

Евгений Берёзкин, игрок ФК БАТЭ:
Это фантастика. Это то, ради чего мы живем. Ради чего играем.

Бага об очередном титуле БАТЭ: «Прекрасно понимаем, кого на этом поле не хватает, чтобы разделить эту радость»

Как это было? Смотрите фото:  

Футболисты БАТЭ в 15-й раз стали чемпионами Беларуси-4

Футболисты БАТЭ в 15-й раз стали чемпионами Беларуси-6







Футболисты БАТЭ в 15-й раз стали чемпионами Беларуси-8

Футболисты БАТЭ в 15-й раз стали чемпионами Беларуси-10



Футболисты БАТЭ в 15-й раз стали чемпионами Беларуси-12



# Футбол Беларуси

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