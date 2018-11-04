Футболисты БАТЭ в 15-й раз стали чемпионами Беларуси

Новости Беларуси. 4 ноября БАТЭ в 15-й раз в истории стал чемпионом страны, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Клуб выигрывает чемпионат 13-й раз подряд, последний раз борисовчане не были чемпионами в 2005-м году.
Новости Беларуси. 4 ноября БАТЭ в 15-й раз в истории стал чемпионом страны, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Клуб выигрывает чемпионат 13-й раз подряд, последний раз борисовчане не были чемпионами в 2005-м году.
Евгений Берёзкин, игрок ФК БАТЭ:
Это фантастика. Это то, ради чего мы живем. Ради чего играем.
Бага об очередном титуле БАТЭ: «Прекрасно понимаем, кого на этом поле не хватает, чтобы разделить эту радость»
Как это было? Смотрите фото: