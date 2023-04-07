«Спланировали порядка 800 совместных мероприятий». Ковальчук о сотрудничестве с Россией в сфере спорта на 2023-й

Подписанием сразу трех документов о сотрудничестве завершилось совместное заседание коллегий Министерства спорта и туризма Беларуси и аналогичного ведомства Российской Федерации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стороны наметили план работы на перспективу в углубленном формате. За 2022 год запретов и санкций наши страны тесно взаимодействовали друг с другом. Было проведено более 500 спортивных мероприятий. И уже выработана единая политика на новый соревновательный сезон. Сегодня необходимо обратить внимание и на детский и на массовый спорт, а также не упустить из виду регионы. Союзное государство – это лишь один из примеров успешного сотрудничества. Но уже приоткрывается дверь в такие структуры, как Шанхайская организация сотрудничества или же БРИКС.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Мы уже на этот год, на 2023-й, спланировали порядка 800 совместных мероприятий. Поэтому это один из элементов, второй из элементов развития – по линии направления федераций, третье – студенческий спорт, четвертое – развитие регионов. Мы хотим представить все регионы (и Российской Федерации, и Республики Беларусь) для сближения именно регионального спорта. Сегодня мы видим еще очень много направлений, где есть наша совместная работа, которая может дать еще больше результатов.

Олег Матыцин, министр спорта России:

Планируем расширять сотрудничество на различных площадках, в том числе площадка БРИКС, площадка ШОС. В следующем году Россия будет председательствовать в БРИКС. Мы сейчас рассматриваем потенциальный формат проведения игр БРИКС, естественно, открытый формат. Безусловно, спортсмены Республики Беларусь будут приглашены.