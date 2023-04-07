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«Спланировали порядка 800 совместных мероприятий». Ковальчук о сотрудничестве с Россией в сфере спорта на 2023-й

07 апреля 2023 14:42
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Подписанием сразу трех документов о сотрудничестве завершилось совместное заседание коллегий Министерства спорта и туризма Беларуси и аналогичного ведомства Российской Федерации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Спланировали порядка 800 совместных мероприятий». Ковальчук о сотрудничестве с Россией в сфере спорта на 2023-й-1

Стороны наметили план работы на перспективу в углубленном формате. За 2022 год запретов и санкций наши страны тесно взаимодействовали друг с другом. Было проведено более 500 спортивных мероприятий. И уже выработана единая политика на новый соревновательный сезон. Сегодня необходимо обратить внимание и на детский и на массовый спорт, а также не упустить из виду регионы. Союзное государство – это лишь один из примеров успешного сотрудничества. Но уже приоткрывается дверь в такие структуры, как Шанхайская организация сотрудничества или же БРИКС.

«Спланировали порядка 800 совместных мероприятий». Ковальчук о сотрудничестве с Россией в сфере спорта на 2023-й-4

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Мы уже на этот год, на 2023-й, спланировали порядка 800 совместных мероприятий. Поэтому это один из элементов, второй из элементов развития по линии направления федераций, третье – студенческий спорт, четвертое – развитие регионов. Мы хотим представить все регионы (и Российской Федерации, и Республики Беларусь) для сближения именно регионального спорта. Сегодня мы видим еще очень много направлений, где есть наша совместная работа, которая может дать еще больше результатов.

«Спланировали порядка 800 совместных мероприятий». Ковальчук о сотрудничестве с Россией в сфере спорта на 2023-й-7

Олег Матыцин, министр спорта России:
Планируем расширять сотрудничество на различных площадках, в том числе площадка БРИКС, площадка ШОС. В следующем году Россия будет председательствовать в БРИКС. Мы сейчас рассматриваем потенциальный формат проведения игр БРИКС, естественно, открытый формат. Безусловно, спортсмены Республики Беларусь будут приглашены.

«Спланировали порядка 800 совместных мероприятий». Ковальчук о сотрудничестве с Россией в сфере спорта на 2023-й-10

Азиатский вектор сотрудничества, безусловно, будет продолжен. Однако и европейский никто не исключает. Спортсмены продолжают подготовку к стартам. Соревноваться в любом случае будет где.

# Беларусь-Россия # Сергей Ковальчук # Олег Матыцин # Фотофакт

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