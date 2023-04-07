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Завершилась утренняя сессия 4-го дня чемпионата Беларуси по плаванию – результаты

07 апреля 2023 13:59
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Новости Беларуси. В Бресте продолжается четвертый соревновательный день чемпионата Беларуси по плаванию. В рамках утренней сессии спортсмены провели восемь предварительных заплывов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Завершилась утренняя сессия 4-го дня чемпионата Беларуси по плаванию – результаты-1

На дистанции 100 метров брассом среди мужчин протокол возглавил Илья Шиманович. В аналогичной дисциплине, но среди женщин равных не было Алине Змушко. А в женской стометровке на спине первой финишировала Анастасия Шкурдай. Эти и другие атлеты продолжат борьбу в полуфиналах. Вечерняя сессия чемпионата стартует в 17:00.

# Плавание # Илья Шиманович # Алина Змушко # Анастасия Шкурдай # Фотофакт

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