ХК «Нью-Джерси» с Егором Шаранговичем разгромно обыграл «Коламбус»

Егор Шарангович и его «Нью-Джерси» в очередном матче регулярки НХЛ с разгромным счетом обыграли «Коламбус» – 8:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Айс-тайм белоруса составил 18 минут и 29 секунд. За это время он нанес четыре броска, заработал две минуты штрафа и завершил встречу с показателем полезности «+2».

Сыграл накануне за свой «Вашингтон» и Алексей Протас, но не так успешно. «Столичники» уступили «Монреалю» – 2:6. Земляк провел на льду 16 минут и 34 секунды, сделал один бросок и закончил матч с полезностью «-2».