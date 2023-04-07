Белорусские стрелки выиграли две медали на турнире в Казахстане

Белорусские стрелки продолжают поражать своей меткостью в рамках международного турнира в Казахстане. К данной минуте завершился один финал, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

И из трех возможных медалей у нас сразу две. В стрельбе среди смешанных пар из пневматической винтовки равных не нашлось тандему, который составили Илья Чергейко и Дарья Чуприс. А бронзу примерили Ян Чигилейчик и Таисия Палюшик.

Напомним, что еще ни один вид соревновательной программы не обошелся без белорусов на пьедестале. А в некоторых дисциплинах наши снайперы завоевывали весь комплект наград.