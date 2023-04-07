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Белорусские стрелки выиграли две медали на турнире в Казахстане

07 апреля 2023 12:31
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Белорусские стрелки продолжают поражать своей меткостью в рамках международного турнира в Казахстане. К данной минуте завершился один финал, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские стрелки выиграли две медали на турнире в Казахстане-1

И из трех возможных медалей у нас сразу две. В стрельбе среди смешанных пар из пневматической винтовки равных не нашлось тандему, который составили Илья Чергейко и Дарья Чуприс. А бронзу примерили Ян Чигилейчик и Таисия Палюшик.

Напомним, что еще ни один вид соревновательной программы не обошелся без белорусов на пьедестале. А в некоторых дисциплинах наши снайперы завоевывали весь комплект наград.

# Стрельба # Илья Чергейко # Дарья Чуприс # Ян Чигилейчик # Таисия Палюшик # Фотофакт

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