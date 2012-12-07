Современную спортивную площадку открыли в агрогородке Лесной

Новости Минской области. В агрогородке Лесной открыли современную спортивную площадку. Ее строительство проходило в пределах реализации социального проекта, инициированного Президентом страны с помощью спонсорских инвестиций. Всесезонность и универсальность синтетического покрытия позволяет детям в любую погоду заниматься любимым видом спорта: футболом.

На Минщине это не первая такая площадка такого типа, на днях футбольное поле открыли в Борисове, но первыми оценили стадион жители Минского района.

Юные спортсмены площадкой остались довольны, впрочем, как и их родители, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Иван Круглов:

Я сейчас первый раз тут, хорошая площадка, мне понравилась. Лучше, по крайней мере, чем у нас во дворе.

Игорь Дашкевич:

Здесь много играет ребят, и тут интересно, можно нормально бегать, не то, что в спортзале...

Николай Байдук, главный специалист отдела физической культуры спорта и туризма Минского облисполкома:

Всепогодная площадка, она не боится ни воды, ни снега, ни льда. Зимой можно даже заливать лед и кататься на коньках.

Алла Асмоловская:

В 7 утра без будильника просыпается, готовится и бежит на тренировку (о своем сыне – ред.). Это все очень здорово, главное – здоровье.