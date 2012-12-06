Чемпионат мира по хоккею-2014 в Минске: билеты на матчи будут стоить от 7 до 250 евро

Новости Беларуси. Обладатель билета на матчи Чемпионата мира по хоккею-2014 в Минске автоматически получит право безвизового въезда на территорию Беларуси на период проведения чемпионата. Некоторые организационные вопросы будущего спортивного первенства прозвучали 6 декабря в Минске на форуме «Имидж Республики Беларусь: время действовать».

Билеты будут стоить от 7 до 250 евро. Продавать их начнут ближе к лету.

Цены на проживание в минских гостиницах на время мирового турнира будут фиксированными. Стоимость в самых бюджетных хостелах не должна превысить 15 евро в сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Брок, заместитель начальника ГУ «Центркурорт»:

Это должно быть узнаваемо. Уже сейчас, кода едешь по городу и стоит огромный бигборд, сразу бросается в глаза кристалл льда. Сразу видишь, что, да, это чемпионат мира по хоккею.

Сейчас, после выставки в Лондоне, мы уже ознакомились, люди получили дополнительные каталоги, листовки с рекламами, нашими аренами, всем, что касается чемпионата. Они уже привыкнут. И в 2013 году, когда начнется более массированная реклама, думаю, этот стиль тоже будет узнаваемым.