Белорусские легкоатлеты Иван Тихон и Ирина Ятченко лишены медалей афинской Олимпиады-2004

Новости Беларуси. Белорусские легкоатлеты Иван Тихон и Ирина Ятченко, а также еще два спортсмена из России и Украины, лишены медалей афинской Олимпиады-2004. С таким заявлением выступил Международный олимпийский комитет.

В Афинах наш молотобоец стал серебряным призером, а метательница диска взяла бронзу.

Решение МОК принято на основании положительных допинг-проб. Перепроверку анализов провели спустя 8 лет после Олимпиады и менее чем за месяц до истечения сроков хранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Девятовский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, серебряный призер Олимпийских игр:

Те препараты, которые нашли, тогда были в списках запрещенных, на них проводились исследования. Но самое главное, и было важный контроль, что пробы тогда были чистыми. И медали тогда остались стране.

Конечно, это со стороны выглядит немного странно, что за месяц до того, как эти пробы, возможно, не имели бы никакой силы, их перепроверяют и что-то находят.

В августе 2010 года белорусские спортсмены Вадим Девятовский и Иван Тихон вернули свои олимпийские медали, которые они завоевали в 2008 в Пекине. Из-за обвинений в использовании допинга атлеты были лишены своих наград. Однако впоследствии в арбитражном суде в Лозанне они доказали неправомерность такого решения Международного олимпийского комитета.

Это беспрецедентный в мировой практике случай – когда спортсмены смогли оспорить такие претензии МОК.