Современный футбольный стадион на 1600 мест появился в Смолевичском районе

Новости Беларуси. Современный футбольный стадион появился в Смолевичском районе. Сейчас здесь могут принимать игры Высшей лиги. Отличное покрытие, вместительные трибуны на 1600 мест, электронное табло, комфортные раздевалки.

Футбольная арена была построена за короткий срок. Понадобилось полтора месяца. И 3 миллиарда рублей. С финансированием помог Миноблисполком.

Для жителей Смолевичей стадион стал хорошим подарком. Здесь сформирована сразу несколько футбольных команд, в прошлом году здесь открыли футбольную детскую школу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сергей Михайлов, директор футбольного клуба «Смолевичи-СТИ»:

Стадион полностью соответствует уровню Высшей лиги, потому что число мест должно быть 1500. У нас здесь 1600.

Мы провели здесь четыре матча. Покрытие нормальное. Весной еще будем травку подсеивать и укатывать, поливать. Система полива у нас тоже сделана.