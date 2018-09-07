Соревнования с участием Президента и чемпионов мира, мастер-классы и конкурсы. Афиша мероприятий у Дворца спорта

Новости Беларуси. Программа предстоящего празднования Дня города в Минске насыщена спортивными акциями – от звездной регаты до массового забега на роликах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только вокруг Дворца спорта 8 сентября развернется десяток спортплощадок. И это не единственное место массовых упражнений на воздухе. Корреспондент Юлия Бешанова продолжит.

Погоня за олимпийской мечтой начинается здесь – на городской лыжероллерной трассе. Для будущих звезд биатлона, конькобежцев, лыжников теплое время года – вовсе не повод сворачивать тренировки. Зачехлили лыжи – встали на лыжероллеры. И мы не упускаем возможность получить мастер-класс.

Юлия Бешанова, СТВ:

Видимая легкость этого спорта – обманчива. Асфальтовое покрытие предполагает особую нагрузку на мышцы. Завтра на старт выйдут порядка полусотни человек. Длина дистанции – 2,8 километров. Для будущих победителей даже перекроют одноименный проспект.

Кстати, совсем недавно в Беларуси по поручению Президента начали серийное производство летних лыж. Резину изготавливают на «Белшине». Специалисты говорят, что по качеству отечественный спортинвентарь не уступает зарубежным аналогам. А цена – демократичнее. Теперь этот вид спорта доступен абсолютно каждому.

Первыми 8 сентября стартуют участники лыжероллерной эстафеты, 10 команд по 4 человека. Знаменитые спортсмены, неравнодушные к здоровому образу жизни минчане, представители силовых структур и госорганов. Ожидается, что и Александр Лукашенко примет участие в гонке.

Владимир Коваленя, начальник управления Министерства спорта и туризма Беларуси:

В соревнованиях примут участие 10 команд, среди которых команды силового блока, Министерства спорта, Министерства образования и Министерства здравоохранения. Кроме этого, в этих соревнованиях примут участие представители высших учебных заведений. Команды будут представлены спортсменами мужского и женского пола. Четыре этапа, пробегают они по 2800 метров, направление – от Дворца спорта в сторону музея Великой Отечественной войны.

И стар, и млад – это как раз про массовый роллерный забег. Самым юным спортсменам всего 6 лет. Ограничений по возрасту нет. Впрочем, как и по уровню мастерства. А вот дистанцию выбрать можно по силам: от одного до шестнадцати кругов (длина каждого 2 километра). На старт выйдут участники из Беларуси, Франции, Нидерландов, России, Украины.

Александр Новакович, заместитель председателя Белорусского союза конькобежцев:

Будет чемпион мира в беге на роликовых коньках, будут представители Германии и Украины и все ведущие спортсмены нашей страны. Национальная команда по конькобежному спорту будет представлена. И плюс в роллерном слаломе чемпионка мира этого года Василиса Маслова будет свою дисциплину рекламировать. В последние дни заявки увеличиваются, ожидается около 300 человек. Олимпийский темп спортсменам-любителям зададут профессионалы. На старт выйдет сборная по конькобежному спорту.

Сергей Минин, главный тренер национальной команды по конькобежному спорту:

Промо, скажем так, акция для всех нас. Мы это понимаем, поэтому вся национальная команда выходит на завтрашний старт. Для них это в первую очередь удовольствие. Ведь мы бегаем по кругу, а тут нужно тоже по небольшому кругу, но все-таки по центру города – это здорово.

Конькобежцев мы застали на велосипедной тренировке. В теплое время года – альтернатива льду, работает та же группа мышц. За одно занятие спортсмены накатывают до 200 километров. Но сегодня выбрали лайт-режим: берегут силы на завтрашние старты.

Игнат Головатюк, член национальной сборной Беларуси по конькобежному спорту:

Есть французы довольно сильные (именно роллеры). Но это не моя дисциплина, роликовые коньки. То есть я буду пытаться сидеть за ними, пытаться бороться.

Марина Зуева за четыре года в сборной стала двукратным чемпионом универсиады, неплохой результат показала и на Олимпиаде в Пхенчхане. А 8 сентября на старт выйдет ради приятных эмоций.

Марина Зуева, участница Олимпийских игр в Пхенчхане, член национальной сборной Беларуси по конькобежному спорту:

Это же здорово! Спорт объединяет, дает хорошее настроение. Заряжаешься энергией, эмоциями. Вообще это отличное мероприятие, всем советую не только смотреть где-то там со стороны, но и участвовать.

На успешный старт настраиваются не только спортсмены. Возле Дворца спорта готовят площадку. Показательные выступления по гиревому спорту, парусная регата, соревнования по гребле, мастер-классы по волейболу и катанию на роликах – такой размах праздник физкультуры и здоровья приобрел впервые. Сердце Минска будет биться в ритме спорта.

Светлана Демешко, заместитель начальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Практически все спортивные площадки, которые будут выставляться на площадке у Дворца спорта, предусмотрели не только соревновательный момент, но и какие-то интересные конкурсы, развлечения, какие-то изюминки, мастер-классы с участием зрителей и гостей столицы, которые приедут на наш праздник.