«С нетерпением ждём встречи»: Домрачева и Бьорндален выступят на Рождественской гонке в Шальке

Новости Беларуси. Олимпийские чемпионы Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален собираются принять участие в Рождественской Гонке Шальке. Об этом белорусская биатлонистка рассказала на своей странице в Instagram.

«Рада сообщить о нашем с Уле участии в Рождественской Гонке Шальке в этом году! С нетерпением ждём встречи с огромной компанией биатлонных болельщиков и с нетерпением ждём этот старт на потрясающей арене!», – написала спортсменка в соцсети.

Соревнование пройдёт 29 декабря на спортивной арене Veltins Arena (Арена ауф Шальке) в немецком городе Гельзенкирхен.

Губерниев показал «танец любви» Домрачевой и Бьорндалена

Спортсмены будут выступать в формате личной смешанной эстафеты: сперва эстафета, а затем гонка преследования.

Домрачева и Бьорндален завершили карьеры после сезона-2017/18.