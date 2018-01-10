Соревнования по плаванью, шоу синхронисток и прыжки с 10-метровой вышки: праздник на воде прошел в Минске
Новости Беларуси. Каждый из этих маленьких человечков – уже герой, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Герой просто потому, что способен проплыть целый бассейн сам, без посторонней помощи. Проплыть там, где под ногами глубина около 4 метров. Проплыть там, где не каждый взрослый отважится.
А ведь пришли они заниматься в секцию лишь в сентябре. Именно для этих, надеемся, будущих спортсменов, а также для их родителей и делалось настоящее шоу. Душевное, но соревновательное. Шутливое, но показательное. С настоящим Дедом Морозом и Снегурочкой.
Сергей Козлов, генеральный директор СОК «Олимпийский»:
Участник получит диплом, что является большой мотивацией для продолжения этих занятий и для здорового образа жизни.
Если юные представители плавания покорили своей отвагой и заряженностью на борьбу, то синхронистки окунули в сказку. Национальная сборная страны продемонстрировала все свои умения. Зрители с неприкрытым восхищением и восторгом наблюдали за элементами программы в исполнении девушек. И все задавались вопросом – как такое возможно. Ответ прост: годы тренировок.
Ирина Лимановская, Анастасия Шкулева:
Это было в удовольствие. Мы надеемся, что мы новогоднюю сказку уже начали, и новый год пройдет хорошо.
Очень понравилось зрителям. Мы представили нашу страну и Беловежскую пущу, открыли новый год. Я думаю, детям очень понравилось.
Ну а когда на вышке появились прыгуны в воду – зал просто встал. Вот так выглядит Дворец спорта с высоты 10 метров. Камера просто не в состоянии передать тот адреналин, азарт и, возможно, страх, который испытывает любой человек, находясь под сводом Дворца. Просто подняться туда – уже сродни подвигу.
Дмитрий Корзюк в свое время тоже занимался прыжками в воду. И начинал тренироваться именно во Дворце спорта. Но, несмотря на нынешнюю занятость на службе, до сих пор находит время, чтобы посетить родную спортивную альма-матер.
Дмитрий Корзюк, начальник УГАИ МВД Республики Беларусь:
Спорт – это характер. Спорт – это сила. Спорт – это здоровье. Это очень важно – развитие в каждом человеке тех черт характера, о которых мы проговорили. Каждый человек формирует себя с детства. Его формирует семья, его формирует общество и его формируют некие сложности, трудности, которые есть в его жизни. Спорт всегда позволяет нам встать сильнее духовно, морально и физически.
Подобного рода праздники – это отличная реклама и продвижение идеи. Реклама видов спорта и идеи здорового образа жизни. А еще это чудо. Чудо, когда ребенок не сидит дома с телефоном или планшетом в руках, а делает первые, пусть и несмелые шаги, но по пути к его величеству Олимпу. В это чудо хочется верить и надеяться, что все сбудется.