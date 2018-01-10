«Будет разыграно 185 комплектов медалей»: Александр Барауля – о II Европейских играх

В 2019 году Минск будет принимать II Европейские игры. Расскажите, подготовка идет в штатном режиме?

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Иванович Барауля.

Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:

Созданы подкомитеты, которые работают по своим направлениям, собраны группы по видам спорта по направлениям, которые осуществляют работу.

Это интересные соревнования, которые нам предстоит провести. Если сравнивать с Чемпионатом мира, Европейские игры – это комплексные спортивные соревнования. Такого уровня соревнования мы еще не проводили.

Всего будет представлено 23 спортивных дисциплины по 15 видам спорта. Будет разыграно 185 комплектов медалей.