Календарь самых ожидаемых спортивных событий 2018 года с участием белорусов

Новости Беларуси. Открыл спортивный год в Беларуси XIV Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

По традиции, главными претендентами на победу были команды Беларуси и России. Команда Президента со счетом 6:1 разгромила россиян, став победителям соревнований в 11-й раз.

Какие же еще ожидаются значимые спортивные события 2018 года?

ЯНВАРЬ

Продолжит хоккейную программу января суперфинал Континентального кубка. Он пройдет в Минске с 12 по 14 января. В соперниках у «Юности» – итальянский «Риттен Спорт», британский «Шеффилд Стилерз» и казахстанский «Номад».

Столица Беларуси уже принимала финал Континентального кубка в 2011 году. Тогда на льду «Минск-Арены» победу праздновала как раз минская «Юность». Будем верить в парней Михаила Захарова и в этот раз.

ФЕВРАЛЬ

В начале февраля нас ждет захватывающий теннисный Кубок Федерации. В 2017 году сборная Беларуси здорово пошумела в этом турнире, пробившись в его финал.

Новый сезон – новые вызовы. В матче первого раунда мировой группы белорускам будут противостоять соперницы из Германии. Встреча пройдет в Минске.

МАРТ

Сразу два громких старта в марте. Сначала Минск примет чемпионат Европы по настольному теннису среди молодежи (мастера малой ракетки будут радовать своей игрой с 8 по 11 марта).

А 17 марта гостепреимно распахнет свои двери конькобежный стадион. Здесь пройдет финал этапа Кубка мира по конькобежному спорту.

АПРЕЛЬ

В апреле, в самый разгар весны, зрителей ждет республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства. В Ратомке пройдут этап Кубка мира и международные квалификационные соревнования по выездке.

МАЙ-ИЮНЬ

В мае и июне возьмем паузу, чтобы дальше с новыми силами болеть за наших спортсменов.

ИЮЛЬ

В июле Минск примет баскетбольный Чемпионат мира среди девушек до 17 лет. В этих соревнованиях будут участвовать 16 лучших команд планеты, в том числе и сборная Беларуси.

АВГУСТ

Весьма насыщенным обещает стать последний летний месяц. 11-12 августа пройдет Континентальный кубок Европы по дзюдо «Минск-2018».

Спустя неделю – традиционные международные соревнования по велосипедному спорту на шоссе «Гран-При Минска» и «Кубок Минска».

Ну а главные старты месяца – этап Кубка мира «Чэлендж» по художественной гимнастике, чемпионат мира по таэквандо а также чемпионат Европы по академической гребле среди молодежи до 23 лет, который который примет Брест.

СЕНТЯБРЬ

Скучать не придется и в сентябре. Белорусских болельщиков ждет захватывающий международный фестиваль «Гонка легенд» под девизом «Звезды биатлона за мир».

А в начале месяца на улицы Минска выйдут участники традиционного международного полумарафона. Наверняка и на этот раз организаторы постараются приятно удивить минчан и гостей столицы.

К тому же, в середине месяца во Дворце спорта будут разыграны комплекты медалей 48-го Международного турнира по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпимона Александра Медведя.

ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

Последние месяцы года обещают быть не самыми насыщенными в плане международных спортивных стартов. Исключение – ноябрь. Нас ждут Открытый кубок СНГ – Кубок мира по таэквандо и турнир по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Олега Караваева. А там не за горами и новый 2019 год. И его главное спортивное событие – II Европейские игры, которые пройдут на аренах нашей страны.