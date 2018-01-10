Белорусы на Зимних Олимпийских играх в 2018 году: на кого можно рассчитывать

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Иванович Барауля.

До Зимних Олимпийских игр, которые будут проходить в Корее, осталось чуть больше месяца, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Вы отправляетесь с белорусской компанией в качестве шефа миссии. На кого мы рассчитываем больше всего?

Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:

Порядка 46 спортсменов ведут подготовку в шести видах спорта. Основные итоги лицензии нам будут известны после 22 января, когда международные федерации окончательно подведут итоги своих рейтингов.

Мы ведем подготовку в шести видах спорта: фристайл, биатлон, лыжные гонки, шорт-трек, конькобежный спорт, горнолыжный спорт. В этих дисциплинах наши спортсмены примут участие. Мы ожидаем порядка 24-25 лицензий.

Олимпиада на то и Олимпиада, что ее результаты невозможно предугадать. Иногда аутсайдеры становятся лидерами. И какие-то обстоятельства – погодные условия либо еще какие-то – вносят свои коррективы.