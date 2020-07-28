В Минске стартовал чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. Результаты первого дня

Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе стартовал в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В турнире принимают участие все сильнейшие спортсмены страны, а также ближайший резерв, юниоры и юноши. Всего около 130 человек.

В программе первого соревновательного дня значились четыре финала. В стрельбе из пневматического пистолета у мужчин завязалась бескомпромиссная борьба, на чемпионский титул претендовали сразу четыре спортсмена: Курдай, Оганезов, Матусевич и Демин. Причем последний в квалификации выполнил норматив мастера спорта. А победа досталась 19-летнему Абдул-Азизу Курди.

Абдул-Азиз Курди, чемпион Беларуси по пулевой стрельбе:

Очень сложно. Нервы, знаете, вся обстановка. То есть ты стоишь, вроде бы, ты знаешь, как все сделать, а как будто в первый раз пришел. Начинаешь стрелять, что-то вспоминаешь, какой-то мандраж ловишь в процессе, ну и потихоньку-потихоньку какую-то картинку ты слепил. Я за ребят больше доволен, за ребят, с которыми сам тренируюсь. То есть показали хороший результат.

В командном первенстве самыми меткими стали минчане. У женщин в стрельбе из пневматического пистолета победила Любовь Яскевич, серебро досталось Татьяне Смоляк, замкнула тройку сильнейших опытная Виктория Чайка.

Виктория Чайка, бронзовый призер чемпионата Беларуси по пулевой стрельбе:

Довольно сложно, потому что большой был перерыв в соревновательной практике. Сейчас этот старт как с чистого листа, как будто бы прошло достаточно много лет, а не несколько месяцев – буквально больше года. В принципе, новые яркие ощущения появились.