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«Соревнования эти – они как праздник»: что говорят участники спринта и зрители «Снежного снайпера»

08 февраля 2019 18:57
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Новости Беларуси. На финише – чемпионы. В Раубичах стартовал финал соревнований «Снежный снайпер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За годы турнир помог огромному числу юных любителей биатлона. Такие имена, как Дарья Домрачева, вдохновили многих ребят встать на лыжи.

«Соревнования эти – они как праздник»: что говорят участники спринта и зрители «Снежного снайпера»-1

«Снежный снайпер» – одно из самых массовых спортивных состязаний для школьников. Отборочные соревнования этой зимой шли по всей стране. Определены лучшие 168 биатлонистов. Теперь они борются за главные призы в трех возрастных группах. 8 февраля это спринт – три круга и два огневых рубежа. 9 февраля – смешанная эстафета. О старте большого спортивного праздника расскажет корреспондент Анастасия Иванникова.

«Соревнования эти – они как праздник»: что говорят участники спринта и зрители «Снежного снайпера»-4

Биатлон зарождается здесь! Раубичи, финал республиканских соревнований «Снежный снайпер». Плечом к плечу 168 участников изо всех уголков Беларуси. Те, кто доказал свое мастерство и прошел серьезный отбор, в биатлонных гонках буквально вырывал каждую секунду. На финале ажиотаж.

«Самое главное, чего мы хотели достичь – чтобы эти дети окунулись в атмосферу спортивного праздника»

Спринтерская гонка – три круга и два огневых рубежа. Здесь все как у взрослых. Болельщики поддерживают своих юных кумиров на трибунах, а для удобства вся гонка транслируется на большой экран. Больше чем для половины участников такая атмосфера – дело привычное.

«Соревнования эти – они как праздник»: что говорят участники спринта и зрители «Снежного снайпера»-7

Но кому-то «Снежный снайпер» попал прямо в сердце впервые. Что же поделать – учатся, делают свои первые лыжные шаги. Успешно. Ну а именитые спортсмены и тренеры пристально следят. Ведь на таких соревнованиях можно разглядеть будущих звезд биатлона, которые уж точно дотянутся до олимпийских высот.

«Андриан Цибульский: «Снежный снайпер» с каждым годом набирает обороты»

«Соревнования эти – они как праздник»: что говорят участники спринта и зрители «Снежного снайпера»-10

Анастасия Иванникова, СТВ:
Соревнования «Снежный снайпер» из года в год занимают лидирующие позиции по массовости среди подобных турниров. Вот и на этот раз подтверждение: на лыжероллерной трассе соревнуются ребята со всех уголков Беларуси. Причем в трех возрастных категориях – младшей, средней и старшей.

«Соревнования эти – они как праздник»: что говорят участники спринта и зрители «Снежного снайпера»-13

Он будет в числе тех мальчиков, которые одними из первых выйдут на старт. Тоже первыми для Жени стали и эти соревнования. И хоть на майке 15-й номер, признается: настроен только на лучший результат. Справиться с волнением нужно разве что на огневых рубежах.

«Соревнования эти – они как праздник»: что говорят участники спринта и зрители «Снежного снайпера»-16

Евгений Коляда, участник республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер»:
Очень радостно, что я на такой уровень попал, но лыжи... я пока еще не на «ты» с ними.

«Соревнования эти – они как праздник»: что говорят участники спринта и зрители «Снежного снайпера»-19

Ну а пока мальчики лишь готовились выйти на старт, среди девочек уже определились свои фавориты. К примеру, второй стала Мария Симцова. Уступила разве что Анастасии Поповой – дочери именитого белорусского биатлониста, которая не допустила ни одного промаха на двух огневых рубежах. Но вторая ступень пьедестала Марию уж точно не расстроила. Говорит, яркие победы еще впереди.

«Соревнования эти – они как праздник»: что говорят участники спринта и зрители «Снежного снайпера»-22

Мария Симцова, участница республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер»:
Соревнования эти – они как праздник, тут много людей собираются. Мне нравится тут выступать. В следующем году я буду бороться. Я постараюсь, чтобы я была первой или хотя бы какое-нибудь призовое место.

И ведь о тех самых победах говорил каждый юный спортсмен.

«Соревнования эти – они как праздник»: что говорят участники спринта и зрители «Снежного снайпера»-25

Трасса хорошая. Сил почему-то не было… я не знаю, почему.

«Соревнования эти – они как праздник»: что говорят участники спринта и зрители «Снежного снайпера»-28

Я очень довольна своей стрельбой, потому что без промахов я шла и на лыжах тоже отлично шла.

«Соревнования эти – они как праздник»: что говорят участники спринта и зрители «Снежного снайпера»-31

Мне нравится «Снежный снайпер». Я до последнего буду тут выступать и побеждать.

Получился настоящий спортивный праздник, своеобразная Олимпиада для школьников. Даже болельщики приехали из разных областей Беларуси, чтобы поддержать своих.

«Соревнования эти – они как праздник»: что говорят участники спринта и зрители «Снежного снайпера»-34

«Снежный снайпер» мы не пропускаем, ходим каждый год.

«Соревнования эти – они как праздник»: что говорят участники спринта и зрители «Снежного снайпера»-37

Атмосфера самая радостная, очень все нравится.

Соревноваться на склонах «белорусской Швейцарии» юные биатлонисты будут по 10 февраля. После сегодняшнего спринта зрители понаблюдают за смешанной эстафетой. А еще любителей зимних видов спорта 9 февраля привлечет традиционная «Минская лыжня».

«Соревнования эти – они как праздник»: что говорят участники спринта и зрители «Снежного снайпера»-40

# Биатлон # Анастасия Иванникова # Евгений Коляда # Мария Симцова # Фотофакт

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