«Соревнования эти – они как праздник»: что говорят участники спринта и зрители «Снежного снайпера»

Новости Беларуси. На финише – чемпионы. В Раубичах стартовал финал соревнований «Снежный снайпер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За годы турнир помог огромному числу юных любителей биатлона. Такие имена, как Дарья Домрачева, вдохновили многих ребят встать на лыжи.

«Снежный снайпер» – одно из самых массовых спортивных состязаний для школьников. Отборочные соревнования этой зимой шли по всей стране. Определены лучшие 168 биатлонистов. Теперь они борются за главные призы в трех возрастных группах. 8 февраля это спринт – три круга и два огневых рубежа. 9 февраля – смешанная эстафета. О старте большого спортивного праздника расскажет корреспондент Анастасия Иванникова.

Биатлон зарождается здесь! Раубичи, финал республиканских соревнований «Снежный снайпер». Плечом к плечу 168 участников изо всех уголков Беларуси. Те, кто доказал свое мастерство и прошел серьезный отбор, в биатлонных гонках буквально вырывал каждую секунду. На финале ажиотаж. «Самое главное, чего мы хотели достичь – чтобы эти дети окунулись в атмосферу спортивного праздника» Спринтерская гонка – три круга и два огневых рубежа. Здесь все как у взрослых. Болельщики поддерживают своих юных кумиров на трибунах, а для удобства вся гонка транслируется на большой экран. Больше чем для половины участников такая атмосфера – дело привычное.

Но кому-то «Снежный снайпер» попал прямо в сердце впервые. Что же поделать – учатся, делают свои первые лыжные шаги. Успешно. Ну а именитые спортсмены и тренеры пристально следят. Ведь на таких соревнованиях можно разглядеть будущих звезд биатлона, которые уж точно дотянутся до олимпийских высот. «Андриан Цибульский: «Снежный снайпер» с каждым годом набирает обороты»

Анастасия Иванникова, СТВ:

Соревнования «Снежный снайпер» из года в год занимают лидирующие позиции по массовости среди подобных турниров. Вот и на этот раз подтверждение: на лыжероллерной трассе соревнуются ребята со всех уголков Беларуси. Причем в трех возрастных категориях – младшей, средней и старшей.

Он будет в числе тех мальчиков, которые одними из первых выйдут на старт. Тоже первыми для Жени стали и эти соревнования. И хоть на майке 15-й номер, признается: настроен только на лучший результат. Справиться с волнением нужно разве что на огневых рубежах.

Евгений Коляда, участник республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер»:

Очень радостно, что я на такой уровень попал, но лыжи... я пока еще не на «ты» с ними.

Ну а пока мальчики лишь готовились выйти на старт, среди девочек уже определились свои фавориты. К примеру, второй стала Мария Симцова. Уступила разве что Анастасии Поповой – дочери именитого белорусского биатлониста, которая не допустила ни одного промаха на двух огневых рубежах. Но вторая ступень пьедестала Марию уж точно не расстроила. Говорит, яркие победы еще впереди.

Мария Симцова, участница республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер»:

Соревнования эти – они как праздник, тут много людей собираются. Мне нравится тут выступать. В следующем году я буду бороться. Я постараюсь, чтобы я была первой или хотя бы какое-нибудь призовое место. И ведь о тех самых победах говорил каждый юный спортсмен.

Трасса хорошая. Сил почему-то не было… я не знаю, почему.

Я очень довольна своей стрельбой, потому что без промахов я шла и на лыжах тоже отлично шла.

Мне нравится «Снежный снайпер». Я до последнего буду тут выступать и побеждать. Получился настоящий спортивный праздник, своеобразная Олимпиада для школьников. Даже болельщики приехали из разных областей Беларуси, чтобы поддержать своих.

«Снежный снайпер» мы не пропускаем, ходим каждый год.