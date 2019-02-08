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Окунуться в атмосферу спортивного праздника. В Раубичах выбирали лучших в спринтерской гонке

08 февраля 2019 14:00
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Новости Беларуси. В Раубичах стартовал финал соревнований среди детей и подростков «Снежный снайпер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Окунуться в атмосферу спортивного праздника. В Раубичах выбирали лучших в спринтерской гонке-1

В первый день соревнований лучших определили в спринте. Ребята преодолели три круга и два огневых рубежа. А вот 9 февраля понаблюдать можно будет за смешанной эстафетой.

Окунуться в атмосферу спортивного праздника. В Раубичах выбирали лучших в спринтерской гонке-4

Андрей Карпович, заместитель председателя центрального совета – исполнительный директор Республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб»:
Самое главное, чего мы хотели достичь – чтобы эти дети окунулись в атмосферу спортивного праздника, приобщились к здоровому образу жизни и на себе почувствовали, насколько это здорово – быть в спорте и достигать высот в нём.

Окунуться в атмосферу спортивного праздника. В Раубичах выбирали лучших в спринтерской гонке-7

Андриан Цибульский, председатель Белоруской федерации биатлона:
«Снежный снайпер» с каждым годом набирает обороты. Особенно последние два года – это такие массовые, смотрибельные соревнования.

В прошлом году Владислав Гавдис победитель этих соревнований. Сейчас он на лидирующих позициях в Кубке Федерации, и мы всерьёз его рассматриваем как очень перспективного спортсмена.

Окунуться в атмосферу спортивного праздника. В Раубичах выбирали лучших в спринтерской гонке-10

Соревнования «Снежный снайпер» вот уже который год являются одними из самых массовых среди школьников. Больше половины ребят пробуют свои силы в биатлоне не впервые. И хоть самых лучших ждут кубки, медали и дипломы, причём, из рук наших именитых чемпионов, для каждого участника самое главное – незабываемые эмоции.

Подробнее в видеоматериале

# Биатлон # Андрей Карпович # Андриан Цыбульский # Фотофакт

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