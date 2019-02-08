Окунуться в атмосферу спортивного праздника. В Раубичах выбирали лучших в спринтерской гонке

Новости Беларуси. В Раубичах стартовал финал соревнований среди детей и подростков «Снежный снайпер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первый день соревнований лучших определили в спринте. Ребята преодолели три круга и два огневых рубежа. А вот 9 февраля понаблюдать можно будет за смешанной эстафетой.

Андрей Карпович, заместитель председателя центрального совета – исполнительный директор Республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб»: Самое главное, чего мы хотели достичь – чтобы эти дети окунулись в атмосферу спортивного праздника, приобщились к здоровому образу жизни и на себе почувствовали, насколько это здорово – быть в спорте и достигать высот в нём.

Андриан Цибульский, председатель Белоруской федерации биатлона:

«Снежный снайпер» с каждым годом набирает обороты. Особенно последние два года – это такие массовые, смотрибельные соревнования.

В прошлом году Владислав Гавдис победитель этих соревнований. Сейчас он на лидирующих позициях в Кубке Федерации, и мы всерьёз его рассматриваем как очень перспективного спортсмена.