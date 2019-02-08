Областная фан-зона к II Европейским играм появится в Молодечно

Новости Беларуси. Почувствовать атмосферу II Европейских игр можно будет и в регионах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Главная фан-зона Минской области разместится в Молодечно. Она будет работать с 19 по 30 июня. Сервис региональных «уголков болельщика» обещает быть не хуже, чем в столице: общественное питание, атрибутика, ярмарка, народные промыслы, настольные игры – учтены будут любые пожелания горожан.