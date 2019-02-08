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Областная фан-зона к II Европейским играм появится в Молодечно

08 февраля 2019 17:34
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Новости Беларуси. Почувствовать атмосферу II Европейских игр можно будет и в регионах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Областная фан-зона к II Европейским играм появится в Молодечно-1

Так называемые зоны гостеприимства масштабного спортивного праздника устроят по всей стране.

Областная фан-зона к II Европейским играм появится в Молодечно-4

Главная фан-зона Минской области разместится в Молодечно. Она будет работать с 19 по 30 июня. Сервис региональных «уголков болельщика» обещает быть не хуже, чем в столице: общественное питание, атрибутика, ярмарка, народные промыслы, настольные игры – учтены будут любые пожелания горожан.

Областная фан-зона к II Европейским играм появится в Молодечно-7

# Европейские игры # Фотофакт

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