В Раубичах торжественно открылся финал «Снежного снайпера»

Новости Беларуси. На финише – чемпионы. 8 февраля в Раубичах стартовал финал соревнований среди детей и подростков «Снежный снайпер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он проходит уже в 12 раз.

За эти годы турнир объединил сотни тысяч юных любителей биатлона, одного из самых почитаемых видов спорта в нашей стране. Отборочные соревнования проходили по всей Беларуси на протяжении зимы. И теперь 168 стреляющих лыжников из всех областей и Минска поборются за призы в трёх возрастных группах. В первый день соревнований юные биатлонисты определят сильнейших в спринте.