Команда «Динамо-Брест» победила БАТЭ, забив два мяча за три минуты

Новости Беларуси. Два матча в воскресенье, 25 июля, закрыли 17 тур чемпионата страны по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главный поединок прошел в Борисове, где БАТЭ принимал «Динамо-Брест». В первом тайме в стане «желто-синих» отличился лишь Николай Сигневич: за 5 минут нападающий заработал 2 желтые карточки и покинул поле.

Во второй половине встречи, уже положительно, отличились гости: Седько и Милютин за 3 минуты успели открыть счет и укрепить преимущество брестчан. Этого оказалось достаточно для победы: 2:0.