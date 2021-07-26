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Команда «Динамо-Брест» победила БАТЭ, забив два мяча за три минуты

26 июля 2021 13:06
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Новости Беларуси. Два матча в воскресенье, 25 июля, закрыли 17 тур чемпионата страны по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда «Динамо-Брест» победила БАТЭ, забив два мяча за три минуты-1

Главный поединок прошел в Борисове, где БАТЭ принимал «Динамо-Брест». В первом тайме в стане «желто-синих» отличился лишь Николай Сигневич: за 5 минут нападающий заработал 2 желтые карточки и покинул поле.

Команда «Динамо-Брест» победила БАТЭ, забив два мяча за три минуты-4

Во второй половине встречи, уже положительно, отличились гости: Седько и Милютин за 3 минуты успели открыть счет и укрепить преимущество брестчан. Этого оказалось достаточно для победы: 2:0.

Команда «Динамо-Брест» победила БАТЭ, забив два мяча за три минуты-7

Напомним, что промежуточным лидером турнирной таблицы остается «Шахтер», причем у «горняков» есть три матча в запасе.

# Футбол Беларуси # Николай Сигневич # Павел Седько # Вадим Милютин # Фотофакт

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