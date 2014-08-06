Анатолий Капский об уходе из БАТЭ: Очень устал и хочу побыть простым зрителем

Новости Беларуси. Председатель правления футбольного клуба БАТЭ Анатолий Капский покидает свой пост по окончании текущего сезона. Об этом он заявил 5 августа Прессболу после матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ - «Дебрецен», который закончился со счетом 3:1.

Белорусский клуб по сумме двух матчей (в Венгрии БАТЭ проиграл - 0:1) обеспечил себе не только выход в плей-офф Лиги чемпионов, но и гарантировал участие в групповом раунде Лиги Европы.

Анатолий Капский, председатель правления БАТЭ:

Это мой последний сезон во главе БАТЭ. Вообще-то знал об этом и раньше. Даже месяц назад. Но в этой ситуации не мог оставить команду. Потому что не должен был уйти лузером. А сейчас я спокоен. У нас есть прекрасный стадион, за который спасибо всем, кто приложил к нему руку. И мы обеспечили болельщикам как минимум еврокубковую осень в Лиге Европы. А я, честно говоря, очень устал. И уже хочу побыть простым человеком, простым зрителем.

Чем обернется для клуба уход Капского, пока не известно. Но переоценить его вклад в развитие БАТЭ просто невозможно.

48-летнему управляющему БАТЭ обязан многим. За время его руководства, а это с 1996 года, борисовчане 10 раз становились чемпионами Беларуси, дважды выигрывали Кубок страны и четырежды - Суперкубок. Что еще важнее - при нем команда вышла на новый уровень: трижды попадала в групповую стадию Лиги чемпионов. Есть шанс повторить этот результат, а может и приумножить в 2014 году.

Кстати, своим появлением «Борисов-Арена» - площадка европейского класса, на которой проходил матч 5 августа, также во многом обязана Капскому. Открыли ее 3 мая 2014 года (см.видео).