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«Сохранить здоровье». Что обсуждают спортивные медики и хоккейные функционеры Беларуси и России в Минске?

27 апреля 2023 15:53
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Новости Беларуси. В Национальном олимпийском комитете собрались спортивные медики и хоккейные функционеры Беларуси и России. Минск принимает X Международную научно-практическую конференцию по спортивной медицине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Сохранить здоровье». Что обсуждают спортивные медики и хоккейные функционеры Беларуси и России в Минске?-1

Форум традиционный и назван в честь одного из его основателей и врача хоккейной команды «Локомотив» Андрея Зимина. Конференция представляет особую ценность для врачей команд КХЛ, ВХЛ и других, так как здесь есть возможность познакомиться с новейшими разработками в области спортивной медицины и обменяться мнениями. На повестке дня у участников более 13 главных тем, в числе которых питание хоккеистов и антидопинговый контроль.  

«Сохранить здоровье». Что обсуждают спортивные медики и хоккейные функционеры Беларуси и России в Минске?-4

Геннадий Загородный, кандидат медицинских наук (Беларусь):
Работа в команде – это всегда на стыке между педагогической работой тренера и медицинской работой врача. Поэтому здесь всегда есть игра на тоненького. Задача сейчас – сформулировать варианты коррекции, которые позволят достигать хорошего результата и сохранить здоровье.  

В регламенте второго дня конференции значился и мастер-класс по мануальной терапии, также были заслушаны онлайн-доклады специалистов из Германии.   

«Сохранить здоровье». Что обсуждают спортивные медики и хоккейные функционеры Беларуси и России в Минске?-7

Игорь Медведев: мы собираемся познакомиться с новыми технологиями, новыми фармацевтическими вещами. Читайте здесь.  

# Государственная политика в области спорта # Геннадий Загородный # Фотофакт

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