«Сохранить здоровье». Что обсуждают спортивные медики и хоккейные функционеры Беларуси и России в Минске?

Новости Беларуси. В Национальном олимпийском комитете собрались спортивные медики и хоккейные функционеры Беларуси и России. Минск принимает X Международную научно-практическую конференцию по спортивной медицине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Форум традиционный и назван в честь одного из его основателей и врача хоккейной команды «Локомотив» Андрея Зимина. Конференция представляет особую ценность для врачей команд КХЛ, ВХЛ и других, так как здесь есть возможность познакомиться с новейшими разработками в области спортивной медицины и обменяться мнениями. На повестке дня у участников более 13 главных тем, в числе которых питание хоккеистов и антидопинговый контроль.

Геннадий Загородный, кандидат медицинских наук (Беларусь):

Работа в команде – это всегда на стыке между педагогической работой тренера и медицинской работой врача. Поэтому здесь всегда есть игра на тоненького. Задача сейчас – сформулировать варианты коррекции, которые позволят достигать хорошего результата и сохранить здоровье.

В регламенте второго дня конференции значился и мастер-класс по мануальной терапии, также были заслушаны онлайн-доклады специалистов из Германии.