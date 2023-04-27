Стартовал Кубок России по хоккею на траве. Уже известны первые результаты белорусов

Сегодня, 27 апреля, в Казани стартовал Открытый Кубок России по хоккею на траве. В мужском турнире принимают участие шесть российских и две белорусские команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нашу страну представляют хоккейный клуб «Минск» и брестский «Строитель». За трофей у женщин будут бороться пять российских клубов и один белорусский. Отстаивает честь отечественного хоккея на траве женская команда хоккейного клуба «Минск». Сегодня мужская дружина «Минска» встречалась с «Динамо-Электросталь» и уступила – 1:6, а брестский «Строитель» выиграл у казанского «Динамо». Наши девушки сегодня сыграют со сборной Свердловской области. Каждый из турниров пройдет в три игровых дня. Победители Открытого Кубка России станут известны 2 мая.