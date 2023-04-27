Прямой эфир

Стартовал Кубок России по хоккею на траве. Уже известны первые результаты белорусов

27 апреля 2023 12:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сегодня, 27 апреля, в Казани стартовал Открытый Кубок России по хоккею на траве. В мужском турнире принимают участие шесть российских и две белорусские команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стартовал Кубок России по хоккею на траве. Уже известны первые результаты белорусов-1

Нашу страну представляют хоккейный клуб «Минск» и брестский «Строитель». За трофей у женщин будут бороться пять российских клубов и один белорусский. Отстаивает честь отечественного хоккея на траве женская команда хоккейного клуба «Минск». Сегодня мужская дружина «Минска» встречалась с «Динамо-Электросталь» и уступила – 1:6, а брестский «Строитель» выиграл у казанского «Динамо». Наши девушки сегодня сыграют со сборной Свердловской области. Каждый из турниров пройдет в три игровых дня. Победители Открытого Кубка России станут известны 2 мая.

# Хоккей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Молодёжная лига России. Волейболистки команды Беларуси уступили «Динамо-Метар»
26 апреля 2023 20:04

Молодёжная лига России. Волейболистки команды Беларуси уступили «Динамо-Метар»

Гандбольная сборная Беларуси уступила БГК «Мешков Брест»
26 апреля 2023 20:03

Гандбольная сборная Беларуси уступила БГК «Мешков Брест»

Алла Цупер и Елена Зубрилова получили награды НОК Беларуси
26 апреля 2023 19:24

Алла Цупер и Елена Зубрилова получили награды НОК Беларуси