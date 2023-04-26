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Гандбольная сборная Беларуси уступила БГК «Мешков Брест»

26 апреля 2023 20:03
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Новости Беларуси. Гандбольная сборная Беларуси в рамках учебно-тренировочного сбора провела первый товарищеский поединок. Команда Юрия Шевцова встречалась с «Мешков Брест», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Гандбольная сборная Беларуси уступила БГК «Мешков Брест»-1

Отметим, в составе национальной команды играли только представители отечественных клубов. Стартовый отрезок первой половины матча прошел в равной борьбе, однако ближе к исходу тайма брестчане стали диктовать свои условия и в результате выиграли первый тайм с перевесом в 5 мячей – 16:11. И во втором отрезке спарринга игровое преимущество также было на стороне гостей. В итоге гандболисты «Мешков Брест» одержали победу над сборной Беларуси – 30:25. Следующий матч национальная команда проведет на выезде в пятницу, 28 апреля, с Гомелем.  

# Гандбол # Юрий Шевцов # Фотофакт

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