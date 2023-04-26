Гандбольная сборная Беларуси уступила БГК «Мешков Брест»

Отметим, в составе национальной команды играли только представители отечественных клубов. Стартовый отрезок первой половины матча прошел в равной борьбе, однако ближе к исходу тайма брестчане стали диктовать свои условия и в результате выиграли первый тайм с перевесом в 5 мячей – 16:11. И во втором отрезке спарринга игровое преимущество также было на стороне гостей. В итоге гандболисты «Мешков Брест» одержали победу над сборной Беларуси – 30:25. Следующий матч национальная команда проведет на выезде в пятницу, 28 апреля, с Гомелем.