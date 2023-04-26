Молодёжная лига России. Волейболистки команды Беларуси уступили «Динамо-Метар»

Напомним, турнир проходит в Казани. И свой дебютный поединок наши девушки выиграли. Под напором белорусских атак капитулировал «Локомотив» из Калининградской области со счетом 3:1. Отметим, «Динамо-Метар» и белорусская молодежка дважды встречались в регулярном чемпионате, и наши девушки дважды уступали. На этот раз поединок получился пятисетовым, боевым и увлекательным. Первую партию наши проиграли (23:25), во второй и третьей взяли верх – 25:20, 28:26. В четвертом и пятом сетах уступили – 21:25 и 13:15. Таким образом, белоруски потерпели поражение 2:3 и в четверг, 27 апреля, встретятся с командой «Тулица».