Соболенко завершила выступление на открытом чемпионате Великобритании по теннису

Теннисистки выдали потрясающий по накалу и драматизму матч. Первый сет прошел в равной борьбе, и лишь на тай-брейке верх взяла Арина – 7:5. Во второй партии при счете 2:2 Арина сделала брейк, взяла свою подачу и повела 4:2, однако Жабер не сдавалась, нашла в себе силы переломить ход матча и выиграла сет – 6:4. В третьей партии соперница вновь продолжила доминировать и поставила точку в противостоянии – 6:3. Онс Жабер в финале сыграет с Маркетой Вондроушовой из Чехии, которая в 1/2 без особых сложностей разобралась с украинкой Элиной Свитолиной – 6:3, 6:3.