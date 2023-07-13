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Соболенко завершила выступление на открытом чемпионате Великобритании по теннису

13 июля 2023 18:37
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Арина Соболенко завершила выступление на открытом чемпионате Великобритании. В полуфинальном поединке белоруска встречалась с представительницей Туниса Онс Жабер, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко завершила выступление на открытом чемпионате Великобритании по теннису-1

Теннисистки выдали потрясающий по накалу и драматизму матч. Первый сет прошел в равной борьбе, и лишь на тай-брейке верх взяла Арина – 7:5. Во второй партии при счете 2:2 Арина сделала брейк, взяла свою подачу и повела 4:2, однако Жабер не сдавалась, нашла в себе силы переломить ход матча и выиграла сет – 6:4. В третьей партии соперница вновь продолжила доминировать и поставила точку в противостоянии – 6:3. Онс Жабер в финале сыграет с Маркетой Вондроушовой из Чехии, которая в 1/2 без особых сложностей разобралась с украинкой Элиной Свитолиной – 6:3, 6:3.

# Теннис # Арина Соболенко # Онс Жабер # Элина Свитолина # Фотофакт

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