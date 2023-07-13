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«Задача – выйти на определённый пик формы ко II Играм». В Бресте проходит ЧБ по стрельбе из лука

13 июля 2023 14:14
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Новости Беларуси. В Бресте проходит чемпионат Беларуси по стрельбе из лука. В соревнованиях принимают участие сильнейшие атлеты нашей страны и ближайший резерв, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Задача – выйти на определённый пик формы ко II Играм». В Бресте проходит ЧБ по стрельбе из лука-1

Во второй соревновательный день в программе турнира значились квалификация и индивидуальные дуэли. Антон Терета выполнил квалификационный норматив на II Игры стран СНГ еще в мае на Кубке страны. В четверг, 13 июля, он показал результат 329 баллов.

«Задача – выйти на определённый пик формы ко II Играм». В Бресте проходит ЧБ по стрельбе из лука-4

Антон Терета, участник соревнований:
Это этап подготовки, стоят задачи – выйти на определенный пик формы ко II Играм и показать уже основные результаты на этом важном старте. Все более или менее плотно стреляют, все готовы показывать. Все хорошо себя проявляют.

«Задача – выйти на определённый пик формы ко II Играм». В Бресте проходит ЧБ по стрельбе из лука-7

Екатерина Тимофеева, главный тренер сборной Беларуси по стрельбе из лука:
Среди сегодняшних участников чемпионата есть спортсмены, которые будут представлять нашу страну на II Играх стран СНГ, которые пройдут в Могилеве. Все, в принципе, в неплохой физической форме – есть над чем еще поработать. Нас впереди ждет учебно-тренировочный сбор, который пройдет тоже в городе Могилев, и я думаю, что все минусы мы подтянем и уже будем в хорошей готовности на самих Играх.

«Задача – выйти на определённый пик формы ко II Играм». В Бресте проходит ЧБ по стрельбе из лука-10

В пятницу лучники будут соревноваться на отдельных дистанциях. Мужчины поспорят на четырех рубежах: максимальное расстояние 90 метров, минимальное – 30. У женщин также определятся четыре чемпионки: максимальная дистанция будет равняться 70 метрам.

# Спортивные соревнования # Марианна Тимофеева # Антон Терета # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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