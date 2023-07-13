«Задача – выйти на определённый пик формы ко II Играм». В Бресте проходит ЧБ по стрельбе из лука

Новости Беларуси. В Бресте проходит чемпионат Беларуси по стрельбе из лука. В соревнованиях принимают участие сильнейшие атлеты нашей страны и ближайший резерв, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во второй соревновательный день в программе турнира значились квалификация и индивидуальные дуэли. Антон Терета выполнил квалификационный норматив на II Игры стран СНГ еще в мае на Кубке страны. В четверг, 13 июля, он показал результат 329 баллов.

Антон Терета, участник соревнований:

Это этап подготовки, стоят задачи – выйти на определенный пик формы ко II Играм и показать уже основные результаты на этом важном старте. Все более или менее плотно стреляют, все готовы показывать. Все хорошо себя проявляют.

Екатерина Тимофеева, главный тренер сборной Беларуси по стрельбе из лука:

Среди сегодняшних участников чемпионата есть спортсмены, которые будут представлять нашу страну на II Играх стран СНГ, которые пройдут в Могилеве. Все, в принципе, в неплохой физической форме – есть над чем еще поработать. Нас впереди ждет учебно-тренировочный сбор, который пройдет тоже в городе Могилев, и я думаю, что все минусы мы подтянем и уже будем в хорошей готовности на самих Играх.