«Есть и призёры Олимпиады, и финалисты». В Бресте продолжается открытый ЧБ по академической гребле

В открытом чемпионате Беларуси по академической гребле, который проходит в Бресте, принимают участие сильнейшие спортсмены из Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Всего за награды турнира ведут борьбу около 200 гребцов.

Российские гребцы прибыли сильнейшим составом – это первые номера, чемпионы Европы и мира, призеры Олимпийских игр. В четверг, 13 июля, спортсмены определяли лучших в малых классах судов – было разыграно четыре комплекта медалей. В мужской одиночке не было равных Евгению Золотому. У женщин победа досталась Татьяне Климович. В двойке распашной безрульной титул завоевали Инна Никулина и Ксения Золотая. У мужчин в этой же дисциплине лучший результат показали Сергей Володько и Дмитрий Фурман. Отметим, что для юниоров этот старт станет последним накануне чемпионата мира, который пройдет в болгарском Пловдиве в 20-х числах июля.

Виталий Белый, главный тренер сборной Беларуси по академической гребле:

Мы готовились на чемпионат мира, понятно, у нас не всех допустили, несколько классов: одиночки, двойки безрульные. Для кого-то это контрольный старт, а для кого-то проходящий, как мы уже обозначили. Российская команда приехала основным составом. Здесь есть и призеры Олимпиады, и финалисты Олимпиады, так что мы боремся. Мы нормально идем, знаем свои задачи, цели. Так что мы соревнуемся. И хорошо, что они приехали, чтобы нам создать конкуренцию.

Александр Зюзин, главный тренер сборной России по академической гребле:

Такая у нас братская семья, по сути дела, тем не менее мы подсматриваем, что они делают, они подсматривают, что мы делаем. И совместные старты нам нужны, потому что в этой борьбе мы получаем какие-то стрессовые условия. А так готовимся к сезонам: к этому, к следующему. Рабочий процесс протекает, особенно на территории Беларуси, на вашем прекрасном гребном канале в очень хороших условиях. И сборная команда, и мы получаем просто огромное удовольствие от того, что здесь есть возможность и потренироваться, и погоняться.