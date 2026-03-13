Соболенко вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша прима взяла верх над оппоненткой Викторией Мбоко. Судьба первого сета решилась лишь на тай-брейке – 7:0, а во второй партии белоруска увереннее разобралась с канадкой – 6:4. Продолжительность поединка – 1 час и 50 минут. Соотечественница шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала лишь один брейкпоинт из 8.

Арина Соболенко, первая ракетка мира (Беларусь):

Да, определенно Мбоко сделала хороший шаг вперед. Думаю, она стала лучше подавать. Она стала увереннее и смелее играть. У нее заметен большой прогресс. Что касается меня, моя суперсила заключается в балансе между жизнью на корте и вне его. Мне кажется, это действительно важно, и я в этом хороша.

Далее лидер мирового рейтинга сразится с 11-й ракеткой мира чешкой Линдой Носковой. Встреча назначена в ночь на 14 марта.