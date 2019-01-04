Прямой эфир

Соболенко вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне, обыграв Шарапову

04 января 2019 12:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В четвертьфинале турнира в Шэньчжэне белоруска Арина Соболенко сыграла перенесенный матч с россиянкой Марией Шараповой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

При счете 6:1, 4:2 в пользу белоруски Шарапова снялась из-за травмы левого бедра – по ходу матча россиянка вызывала на корт физиотерапевта и брала медицинский перерыв.

Соболенко вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне, обыграв Шарапову -1

Соболенко вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне, обыграв Шарапову -3

Чуть больше года назад Соболенко впервые сыграла с  Шараповой. Это случилось в финале состязаний в Тяньцзине. Тогда белоруска проиграла.

Сегодняшняя победа в Шэньчжэне позволила Арине продвинуться на одну стадию выше, чем 2018 году и вместе с тем заработать 50 очков.

Следующей соперницей белоруски станет победительница противостояния Моника Никулеску – Ван Яфань.

Соболенко опубликовала фото с поросёнком после победы над Шараповой

# Теннис # Арина Соболенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Роналду назван лучшим футболистом 2018 года по версии Globe Soccer Awards
04 января 2019 12:34

Роналду назван лучшим футболистом 2018 года по версии Globe Soccer Awards

«Как чемпионат мира среди любителей». Игрок команды ОАЭ о Рождественском турнире любителей хоккея
04 января 2019 11:55

«Как чемпионат мира среди любителей». Игрок команды ОАЭ о Рождественском турнире любителей хоккея

Соболенко победила Шарапову и вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне
04 января 2019 07:20

Соболенко победила Шарапову и вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне