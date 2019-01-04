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«Как чемпионат мира среди любителей». Игрок команды ОАЭ о Рождественском турнире любителей хоккея

04 января 2019 11:55
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Новости Беларуси. В Минске проходит XV Рождественский турнир на приз Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это событие давно вышло за рамки чисто спортивного мероприятия.

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В 15-й раз столица принимает турнир, который определит сильнейшую в мире команду среди любителей хоккея. Днем 4 января в «Чижовка-Арене» проходят сразу два поединка.

Все подробности – у спортивного обозревателя Ярослава Писаренко.

«Как чемпионат мира среди любителей». Игрок команды ОАЭ о Рождественском турнире любителей хоккея-1

«Как чемпионат мира среди любителей». Игрок команды ОАЭ о Рождественском турнире любителей хоккея-3

Ярослав Писаренко, СТВ:
За вчерашнюю игровую сессию в четырех играх было заброшено 60 шайб. Это и есть одна из прелестей любительского хоккея – много шайб, отличная зрелищность.

Отдельно стоит сказать о команде из ОАЭ. Сегодня она ведет в матче со сборной Китая.

«Как чемпионат мира среди любителей». Игрок команды ОАЭ о Рождественском турнире любителей хоккея-6

Артем Каркоцкий, игрок команды ОАЭ:
За этот год видится, что арабы на самом деле начали добавлять. У них появилось больше самоотдачи, больше интереса. Они рады приезжать всегда на этот турнир, потому что всё, как и всегда, на высшем уровне, как чемпионат мира среди любителей. Они приезжают сюда действительно, чтобы отыграть по полной, как в настоящем хоккее, отдаться полностью. Может быть это посодействовало такой результативности.

«Как чемпионат мира среди любителей». Игрок команды ОАЭ о Рождественском турнире любителей хоккея-9

«Как чемпионат мира среди любителей». Игрок команды ОАЭ о Рождественском турнире любителей хоккея-11

«Как чемпионат мира среди любителей». Игрок команды ОАЭ о Рождественском турнире любителей хоккея-13

Параллельно на малой арене дебютировала команда России. Пока там закончился первый период. Эта команда ведет в счете – 1:0. Россияне – одни из фаворитов этого турнира.

XV Рождественский турнир любителей хоккея. Расписание

# Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси # Артем Каркоцкий # Фотофакт

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