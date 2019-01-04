«Как чемпионат мира среди любителей». Игрок команды ОАЭ о Рождественском турнире любителей хоккея

Новости Беларуси. В Минске проходит XV Рождественский турнир на приз Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это событие давно вышло за рамки чисто спортивного мероприятия. «Спорт объединяет народы». Президент Беларуси на церемонии открытия XV Рождественского турнира любителей хоккея 13:7. Команда Президента Беларуси разгромила сборную Международной федерации хоккея В 15-й раз столица принимает турнир, который определит сильнейшую в мире команду среди любителей хоккея. Днем 4 января в «Чижовка-Арене» проходят сразу два поединка. Все подробности – у спортивного обозревателя Ярослава Писаренко.

Ярослав Писаренко, СТВ:

За вчерашнюю игровую сессию в четырех играх было заброшено 60 шайб. Это и есть одна из прелестей любительского хоккея – много шайб, отличная зрелищность. Отдельно стоит сказать о команде из ОАЭ. Сегодня она ведет в матче со сборной Китая.

Артем Каркоцкий, игрок команды ОАЭ:

За этот год видится, что арабы на самом деле начали добавлять. У них появилось больше самоотдачи, больше интереса. Они рады приезжать всегда на этот турнир, потому что всё, как и всегда, на высшем уровне, как чемпионат мира среди любителей. Они приезжают сюда действительно, чтобы отыграть по полной, как в настоящем хоккее, отдаться полностью. Может быть это посодействовало такой результативности.