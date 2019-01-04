Роналду назван лучшим футболистом 2018 года по версии Globe Soccer Awards

Португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду получил премию как лучший футболист 2018 года по версии Globe Soccer Awards, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Торжественная церемония состоялась в Дубае.

Роналду является рекордсменом. Сейчас он получил эту премию в пятый раз. Приз «Лучший гол года» также получил Роналду.

Лучшим клубом года стал мадридский «Атлетико», который выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.