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Роналду назван лучшим футболистом 2018 года по версии Globe Soccer Awards

04 января 2019 12:34
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Португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду получил премию как лучший футболист 2018 года по версии Globe Soccer Awards, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Торжественная церемония состоялась в Дубае.

Роналду назван лучшим футболистом 2018 года по версии Globe Soccer Awards-1

Роналду назван лучшим футболистом 2018 года по версии Globe Soccer Awards-3

Роналду является рекордсменом. Сейчас он получил эту премию в пятый раз. Приз «Лучший гол года» также получил Роналду.

Лучшим клубом года стал мадридский «Атлетико», который выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

Роналду назван лучшим футболистом 2018 года по версии Globe Soccer Awards-6

Роналду назван лучшим футболистом 2018 года по версии Globe Soccer Awards-8

# Футбол # Криштиану Роналду # Фотофакт

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